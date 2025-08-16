Nie do wiary, kto ma grać w Wieczystej! Peszko rozbił bank

Wieczysta Kraków ma za sobą bardzo udany początek sezonu. Choć skompromitowała się w Pucharze Polski i już w I rundzie została wyeliminowana przez Olimpię Grudziądz, to na zapleczu ekstraklasy jest niepokonana. Sezon zaczęła od remisu ze Śląskiem Wrocław, a potem zanotowała trzy zwycięstwa - z Pogonią Siedlce, Zniczem Pruszków oraz Puszczą Niepołomice. Jak się okazuje, drużynę może niebawem wzmocnić jeszcze jeden piłkarz.

Borek potwierdza. Były gwiazdor Chelsea dołączy do Wieczystej Kraków

Dziennikarz Mateusz Borek ujawnił w sobotę wieczorem, że blisko podpisania kontraktu z Wieczystą Kraków jest były piłkarz Chelsea Lucas Piazon. "Boom! Sławomir Peszko przygotował bombę" - zakomunikował. 31-latek został wykupiony przez angielski klub z Vitesse w styczniu 2012 roku za 7,5 mln euro. Mimo że formalnie był zawodnikiem Chelsea przez 11 lat, to zagrał dla niej tylko trzy mecze.

Przez wiele lat był wypożyczany do innych, europejskich klubów m.in. Eintrachtu Frankfurt, Fulham FC, czy hiszpańskiej Malagi. Na początku 2021 roku definitywnie opuścił jednak londyński zespół i przeniósł się do SC Bragi. Ostatni sezon spędził za to w portugalskim Avs FS, który dość szczęśliwie wywalczył utrzymanie po pokonaniu w barażach Vizeli. Rozegrał dla niego łącznie 32 spotkania, w których zaliczył trzy asysty.

Po wygaśnięciu kontraktu Brazylijczyk wciąż nie znalazł nowego pracodawcy. Portal Transfermarkt wycenia go na 800 tys. euro. Gdyby Wieczystej udało się sfinalizować transakcję, byłby to 10 transfer podczas letniego okienka transferowego. Wcześniej sprowadzono m.in. Karola Filę, Kamila Pestkę, Jacky'ego Donkora, Macieja Gajosa oraz Carlitosa.

Piazon wyraził chęć przyjazdu do Polski już parę miesięcy temu. Dziennikarz Kamil Warzocha pisał wówczas, że Śląsk Wrocław nie zdecydował się go zatrudnić, mimo że chciał rzekomo zejść z zarobków. Dlaczego? Ano dlatego, że jego żoną jest Polka Elżbieta Kawalec. Blisko dekadę temu kobieta spotykała się z Leonardo DiCaprio.

Wieczysta po czterech rozegranych meczach zajmuje trzecie miejsce w tabeli I ligi z dorobkiem 10 punktów. Do liderującej Wisły Kraków traci dwa pkt. Oba zespoły mają jednak jeden zaległy mecz. Piłkarze Przemysława Cecherza już we wtorek 19 sierpnia zmierzą się na wyjeździe z Polonią Warszawa.