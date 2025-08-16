Piątek zadebiutował w lidze katarskiej. Tak mu poszło

Krzysztof Piątek w tym tygodniu zadebiutował w katarskiej drużynie Al-Duhail do której trafił po dwóch bardzo dobrych sezonach w lidze tureckiej. Debiut miał jak marzenie, bo reprezentant Polski zdobył gola w barażowym meczu do Azjatyckiej Ligi Mistrzów, a jego drużyna wygrała 3:2 z irańskim klubem - Sepahan.

Krzysztof Piątek zadebiutował w lidze katarskiej. Tak sobie poradził

W sobotnie popołudnie Krzysztof Piątek doczekał się debiutu w lidze katarskiej. Jego zespół zmierzył się przed własną publicznością z Al-Shahaniya. Piątek wyszedł w podstawowym składzie swojej drużyny. Po pierwszej połowie Polak nie miał powodów do zadowolenia, bo gospodarze przegrywali 0:1. Gola zdobył były piłkarz Cracovii - Pelle van Amersfoort.

Początek drugiej połowy należał jednak do gospodarzy. W 53. minucie Benjamin Bourigeaud dośrodkował z rzutu wolnego, a wprowadzony w przerwie Karim Boudiaf strzałem głową z siedmiu metrów, trafił do siatki.

Piątek jako pierwszy po tym golu pospieszył do bramki, by wyjąć piłkę i ustawić ją na środku boiska. Gospodarze chcieli bowiem wygrać. Nie potrafili jednak zdobyć zwycięskiego gola. I to mimo faktu, że oddali aż 16 strzałów (rywale 11.).

Piątek oddał sześć strzałów (tylko jeden celny). Całe jego statystyki można zobaczyć tutaj.

W drugiej kolejce Al-Duahil znów zagra u siebie. Tym razem jego rywalem będzie zespół Al-Wakra (23 sierpnia, godz. 19.30).

Piątek w ubiegłym sezonie został wicekrólem strzelców ligi tureckiej. Zdobył 21 goli. Pięć trafień więcej miał król strzelców - Victor Osimhen.