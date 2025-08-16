Tak wygląda ranking faworytów do Złotej Piłki. To nie żart

Kilka dni temu poznaliśmy 30 nominowanych zawodników w plebiscycie "France Football". W ich gronie znalazł się jeden Polak - to Robert Lewandowski. Napastnik ma za sobą znakomity sezon, jeden z najlepszych w karierze, w którym zdobył aż 42 gole, będąc najbardziej bramkostrzelnym piłkarzem FC Barcelony. Mimo wszystko to nie 36-latka eksperci stawiają w gronie faworytów do nagrody. Ba, twierdzą, że nie ma on większych szans. Głównymi kandydatami są Ousmane Dembele, Lamine Yamal czy Vitinha.

Media typują czołówkę Złotej Piłki. Zaskoczenie na trzecim miejscu

Taką trójkę przestawił m.in. goal.com. Dziennikarze wprost stwierdzili, że któryś z tych zawodników zgarnie Złotą Piłkę, a największe szanse dają Francuzowi. Podobne zdanie wyraził ostatnio score90.com, przedstawiając prognozowany ranking. W czołówce dokonał jednak małej zmiany. Faktycznie zdaniem portalu największe szanse na wygraną ma Dembele, a tuż za jego plecami znajduje się Yamal. Na trzecim miejscu nie ma jednak Vitinhy, czy jak sugerowało to wielu ekspertów Raphinhy.

Kto więc tam się znalazł? Kylian Mbappe. A to nie koniec zaskoczeń. Portugalczyka ani Brazylijczyka nie ma też na dwóch kolejnych pozycjach. Tam znaleźli się odpowiednio Pedri, a także Mohamed Salah. Zdaniem wspomnianego źródła tak właśnie powinno wyglądać TOP5 Złotej Piłki.

TOP 5 Złotej Piłki wg score90.com:

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) Lamine Yamal (FC Barcelona) Kylian Mbappe (Real Madryt) Pedri (FC Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool).

W czołówce nie ma Lewandowskiego. Polak straci kolejną szansę na nagrodę. Najbliżej jej wywalczenia był w 2020 i 2021 roku. Z pierwszą ze statuetek rozminął się, ponieważ plebiscyt odwołano. Natomiast drugą wywalczył Leo Messi, choć ten wybór wywołał spore kontrowersje. Teraz przed Lewandowskim czas na odpoczynek. Doznał kontuzji i nie znalazł się w kadrze na mecz z RCD Mallorca. A ten zaplanowano na sobotę 16 sierpnia na godzinę 19:30. Zabraknie też Wojciecha Szczęsnego, który wciąż nie został zarejestrowany. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.