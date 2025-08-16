Cały świat zobaczył, jak Messi potraktował chłopca. Sceny

Lionel Messi w Interze Miami dalej pokazuje wielką klasę i wzbudza zachwyt kibiców. Tych starszych oraz młodszych, dla których jest wielkim idolem. Na co pracuje nie tylko popisami na boisku, ale także postawą poza nim.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Lionel Messi prowadził auto, gdy wypatrzył go młody kibic. Oto co się działo

Do mediów społecznościowych trafiło nagranie ze spotkania Argentyńczyka z młodym fanem. Spotkali się w nietypowych okolicznościach - gdy piłkarz jechał samochodem, w sąsiednim aucie był chłopiec ubrany w jego koszulkę. Gdy oba pojazdy zatrzymały się, chłopiec wysiadł i podszedł do zawodnika z prośbą o autograf na... butach.

Messi oczywiście się podpisał, a gdy odjeżdżał, uśmiechnął się do chłopca. A to nie był koniec. Gdy auta minęły się ponownie, kilkulatek odwrócił się w kierunku Argentyńczyka i pokazał w jego stronę ręce złożone w serce, po czym wysłał mu "całusa". Ewidentnie był zachwycony spotkaniem z idolem.

Zobacz również: Hiszpanie nie mają wątpliwości ws. Ewy Pajor. Już zacierają ręce

Lionel Messi zachwyca w Stanach Zjednoczonych. Ależ liczby w Interze Miami

To kolejny przykład, że 38-latek rozkochał w sobie amerykańską publikę. Zresztą najlepiej przemawiają za niego liczby - w 18 meczach MLS zdobył 18 bramek i zanotował siedem asyst. A licząc wszystkie rozgrywki, jego bilans to 24 gole oraz 10 ostatnich podań w 31 występach.

Jednak ostatnio Messi nie pojawiał się na boisku. Starcie z UNAM Pumas (3:1) w ramach Leagues Cup oraz spotkanie z Orlando City (1:4) w MLS opuścił z powodu kontuzji. Być może wystąpi w nadchodzącym meczu ligowym z LA Galaxy (w nocy z 16 na 17 sierpnia czasu polskiego).