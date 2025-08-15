W meczu rewanżowym Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa (0:2) doszło do ogromnego skandalu. Kibice z Izraela wywiesili transparent z napisem "Mordercy od 1939". W dodatku jeden z nich zbezcześcił polską flagę. To zdarzenie skomentował nawet prezydent Polski Karol Nawrocki. Zareagowała też ambasada Izraela oraz właściciel Maccabi.

Tak politycy PiS komentują skandal w meczu Rakowa. "Hańba"

Na zachowanie kibiców z Izraela zareagowali też politycy Prawa i Sprawiedliwości. O hańbie pisał Mateusz Morawiecki, który apelował o surowe ukaranie Maccabi oraz kibiców tego klubu. "Hańba i wstyd dla Izraela" - napisał na Twitterze Przemysław Czarnek. W innym wpisie były minister edukacji i nauki stwierdził też, że "antypolonizm oparty na kłamstwach i fałszowaniu polskiej historii jest równie szkodliwy jak antysemityzm".

"Osoby, które wczoraj wywiesiły transparent na meczu Maccabi-Raków zbezcześciły pamięć o wszystkich ofiarach niemieckiej agresji podczas II Wojny Światowej. Skandal w Hajfie wymaga natychmiastowej i zdecydowanej reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej. MSZ zareagował - krótko przed południem pojawiło się oświadczenie.

"Jak widać, analfabetyzm wciąż jest poważnym problemem na świecie. Skoro kibice Maccabi twierdzą, że od 1939 roku mordowali ich Polacy, polecam im wpisać w Google, kim była rodzina Ulmów i za co zginęła. Po powrocie do Izraela niech odwiedzą Instytut Yad Vashem i sprawdzą, który naród ma najwięcej odznaczeń "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". A potem niech sami odpowiedzą sobie na pytanie, dlaczego akurat przedstawicielom tego narodu (a nie żadnego innego) Niemcy zarządzili karę śmierci dla całych rodzin za pomaganie Żydom" - apelował Patryk Jaki.

W język nie gryzł się Joachim Brudziński, czyli europoseł PiS. "No cóż, jak widać idiotów, głupców i po prostu skończonych debili wśród Żydów nie brakuje. Może jakieś edukacyjne prace w Yad Vashem i w celi Ojca Kolbe tym idiotom jakieś 'klapki' w ich żydowskich łbach by otworzyły?" - napisał polityk.

Raków Częstochowa na boisku był lepszy od Maccabi i wywalczył awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wicemistrzowie Polski o awans do fazy ligowej zagrają z bułgarską Ardą Kyrdżali. Podopieczni Marka Papszuna będą zdecydowanymi faworytami tego spotkania.