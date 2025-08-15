Policja potwierdza ws. kibiców Rakowa. Oto co zrobili

W czwartek miało miejsce starcie Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Ze względu na sytuację polityczną w Izraelu, mecz był rozgrywany w stadionie w Debreczynie, na którym pojawili się kibice obu zespołów. Wicemistrz Polski ostatecznie pokonał "gospodarzy" 2:0, dzięki czemu wywalczył awans do kolejnej fazy kwalifikacji. O samym meczu w ostatnich kilkunastu godzinach mówiło się jednak najmniej.

Węgierska policja potwierdza autentyczność nagrania. Kibice Rakowa naprawdę to zrobili

Grupa kibiców Maccabi Hajfa wywiesiła w czwartek na stadionie w Debreczynie skandaliczny transparent, określając Polaków mianem "morderców". Na ten temat błyskawicznie wypowiedzieli się czołowi polscy politycy, domagający się konsekwencji wymierzonych w kibiców rywali Rakowa. Izraelskie media w piątek doniosły jednak o innym incydencie. Grupa fanów z Częstochowy miała zaatakować autobus, którym poruszali się fani Maccabi Hajfa. Do sieci trafiło nawet dokumentujące tę sytuację nagranie.

- Wszystko zaczęło się od tego, gdy nasz autobus chciał podjechać na stację benzynową, żeby zrobić sobie przerwę. Wszyscy kibice Rakowa tam byli. W autobusie siedziały małe dzieci, bardzo się tego bały. Potem zaczęli nas gonić swoimi samochodami, zablokowali drogę, a kierowca się tego przestraszył i stanął. Zaatakowali autobus kamieniami. Kibice Rakowa byli pijani i naprawdę cudem nie doszło do tragedii - opowiadał jeden ze świadków, cytowany przez stronę "one.co.il".

W piątek dziennikarze "WP SportoweFakty" zwrócili się do policji w Debreczynie. Ta niejako potwierdziła, że incydent miał miejsce. "Prowadzone jest postępowanie karne przez Komendę Główną Policji w Heves. Ze względu na trwające śledztwo nie możemy udzielić dalszych informacji" - czytamy na portalu.

Dzięki zwycięstwu z Maccabi Hajfa Raków Częstochowa awansował do decydującej fazy eliminacji Ligi Konferencji. Jego rywalem w finalnym dwumeczu będzie bułgarska Arda Kyrdżali. Mecze między tymi zespołami odbędą się 21 oraz 28 sierpnia.