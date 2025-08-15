Tak Lewandowski nazwał trenera Realu. Będzie o tym głośno

Z powodu kontuzji Robert Lewandowski ma nie być dostępny podczas inauguracji sezonu w La Liga. Sobotni mecz FC Barcelony z RCD Mallorca nasz napastnik będzie oglądał prawdopodobnie nawet nie z ławki, a trybun. Jego uraz nie ma jednak wykluczyć go z gry na długo. 36-latek powinien jeszcze w drugiej połowie sierpnia być do dyspozycji Hansiego Flicka, a niedługo później pomóc reprezentacji Polski w trakcie wrześniowych meczów eliminacji mistrzostw świata.

Robert Lewandowski wypowiedział się na temat Xabiego Alonso. Wszystko jasne

Jeszcze w poprzednich rozgrywkach FC Barcelona zdominowała krajową rywalizację. Wygrała zarówno mistrzostwo, jak i Puchar i Superpuchar Hiszpanii, wielokrotnie ogrywając przy tym Real Madryt. Kibice stołecznej ekipy liczą jednak, że w nadchodzącym sezonie dojdzie do zmiany na szczycie. W dużej mierze za sprawą Xabiego Alonso, który jako nowy trener Królewskich ma odmienić to, jak na murawie będzie wyglądała ekipa piętnastokrotnego triumfatora Ligi Mistrzów.

W wywiadzie z "ESPN" Lewandowski został m.in. spytany właśnie o Alonso, którego zna jeszcze z czasów wspólnej gry w Bayernie Monachium. Okazuje się, że Polak jest wielkim fanem warsztatu Hiszpana.

- On jako trener ma też przed sobą wybitną karierę. To na pewno. Będzie topowy w swoim zawodzie. Okej, wiem, że pierwszy sezon może być dla niego skomplikowany. To nie jest łatwe od razu znaleźć właściwe rozwiązania. Może po prostu będzie też potrzebował czasu. Ale w przyszłości będzie jednym z najlepszych trenerów, może nawet najlepszym. Bo to gość, który potrafi z każdego zawodnika wydobyć to, co najlepsze - stwierdził Lewandowski.

Polski napastnik do FC Barcelony dołączył w 2022 roku. Dotychczas w jej barwach zagrał 160 meczach, w których zdobył 104 bramki.