Jeszcze większy skandal. Oto co kibole Maccabi zrobili z polską flagą

Raków Częstochowa wywalczył awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wicemistrz Polski odrobił straty z pierwszego meczu i pokonał 2:0 Maccabi Hajfa po golach Petera Baratha oraz Lamine'a Diaby'ego-Fadigi. W trakcie samego spotkania nie brakowało kontrowersji, ponieważ na trybunach stadionu w Debreczynie pojawił się transparent o treści "Mordercy od 1939 roku". "Skandaliczny transparent wywieszony obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było trzy mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - pisał prezydent RP Karol Nawrocki.

Obrzydliwe zachowanie kibica Maccabi w trakcie meczu. "Haniebne incydenty"

Uwagę Polaków przede wszystkim zwrócił transparent, ale warto też odnotować (a przy okazji piętnować) zachowanie jednego z kibiców Maccabi. Na nagraniach dostępnych w sieci możemy zauważyć, że mężczyzna znieważył polską flagę. Trzymał dmuchaną lalkę, owinął ją właśnie polską flagą, a potem zaczął wykonywać obsceniczne gesty.

"Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - napisała Ambasada Izraela w Polsce na portalu X, ale, jak można zauważyć, w tym wpisie zabrakło słowa "przepraszam".

Izrael nie widzi winy po meczu Rakowa. "Otwarta rana historyczna"

Izraelskie media jednoznacznie dają do zrozumienia, że nie widzą winy w zachowaniu kibiców Maccabi, a wręcz ich bronią i piszą o odpowiedzi na prowokację z Częstochowy. Tam kibice Rakowa wywiesili baner o treści "Izrael morduje, a świat milczy".

"Kibice Maccabi odpowiedzieli na propalestyński gest kibiców Rakowa, nawiązując do Holokaustu. To stanowiło śmiałą aluzję do roli narodu polskiego w Holokauście. Jak wiadomo, podczas II wojny światowej Polska była w rzeczywistości głównym ośrodkiem nazistowskiego przemysłu zagłady, a na jej terytorium działało sześć obozów założonych przez nazistów. Temat II wojny światowej jest w Polsce otwartą raną historyczną" - pisali dziennikarze z Izraela.

Poza tym media w Izraelu informowały o incydencie, do którego miało dojść podczas powrotu kibiców autobusem do Budapesztu. "Zaatakowali autobus kamieniami. Kibice Rakowa byli pijani i naprawdę cudem nie doszło do tragedii. Chcemy podziękować Maccabi i ambasadzie za szybkie zorganizowanie policji" - to cytat z jednego ze świadków.