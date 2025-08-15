Kapitalne informacje. Wiadomo, kto pokaże mecze Legii i Rakowa w LK

Polskie kluby zameldowały się w komplecie w rundzie play-off europejskich pucharów. W Lidze Europy będzie tylko Lech Poznań, natomiast Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa zagrają w ostatniej rundzie Ligi Konferencji. Mistrz Polski będzie rywalizował z Genkiem, natomiast Legia, Jagiellonia i Raków zagrają odpowiednio z Hibernian, FC Dinamo City i Ardą Kyrdżali. Jest więc całkiem spora szansa, że Polska będzie miała cztery zespoły w fazie ligowej Ligi Europy i/lub Ligi Konferencji. Gdzie będzie można obejrzeć mecze z udziałem Legii i Rakowa?

Dobre wiadomości dla kibiców. Tam będzie można obejrzeć mecze Legii i Rakowa

Okazuje się, że domowe spotkania Legii oraz Rakowa w play-offach Ligi Konferencji będą dostępne do obejrzenia w Telewizji Polskiej. W pierwszym terminie tj. 21 sierpnia, u siebie zagra Raków, natomiast tydzień później Legia będzie grała na własnym stadionie. Już wcześniej TVP Sport potwierdziło, że czwartkowy mecz Lecha Poznań z Genkiem także będzie dostępny do obejrzenia w telewizji publicznej.

Mecze Legii, Lecha i Rakowa będą dostępne do obejrzenia na antenach TVP (TVP 2 i TVP Sport), a także na stronie internetowej sport.tvp.pl czy w aplikacji mobilnej. Na razie nie wiadomo, która stacja pokaże spotkania wyjazdowe z udziałem tych drużyn. W najbliższych dniach powinny pojawić się konkretne informacje w tej sprawie.

Legia nie traci czasu i w ciągu niecałych 24 godzin ogłosiła dwóch nowych piłkarzy. Jeszcze przed rewanżowym meczem z AEK-iem Larnaka Legia potwierdziła transfer Damiana Szymańskiego z AEK-u Ateny. Legia miała zapłacić 1,2 mln euro za reprezentanta Polski. W piątek przed południem stołeczny klub ogłosił transfer Henrique Arreiola ze Sportingu CP. W ten sposób Legia poradziła sobie z odejściem Maxiego Oyedele.

- To piłkarz, który od dłuższego czasu gra wysokim poziomie, o najwyższe cele i rywalizował też w europejskich pucharach. Ma odpowiednie doświadczenie, jakość i wzrost. Może grać na pozycji numer sześć, ale tez jako środkowy obrońca - tak nt. Szymańskiego wypowiadał się Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii.