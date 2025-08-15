Sceny. Izraelczycy piszą o ataku. "Pijani chuligani z Rakowa"

Raków Częstochowa wyeliminował Maccabi Hajfa z rozgrywek Ligi Konferencji. W Częstochowie zespół Marka Papszuna przegrał 0:1, ale na wyjeździe wygrał 2:0 i awansował do play-offów. Więcej niż o samym wyniku tego dwumeczu mówi się o transparencie, który pojawił się na trybunach stadionu w Debreczynie. Kibice z Izraela wywiesili baner o treści "Mordercy od 1939", a media z tego kraju określają to "incydentem dyplomatycznym". "Polska była w rzeczywistości głównym ośrodkiem nazistowskiego przemysłu zagłady" - czytamy w izraelskiej prasie.

Izrael pisze o incydencie po meczu Rakowa. "Zaatakowali nasz autobus kamieniami"

Izraelskie media teraz informują o incydencie, do którego doszło po zakończeniu spotkania. Autobus, który wiózł 50 kibiców Maccabi, został zatrzymany w drodze do Budapesztu. Tamtejsi dziennikarze piszą, że "chuligani z Rakowa" brutalnie zaatakowali kibiców. Portal one.co.il zacytował wypowiedź jednego ze świadków.

"Wszystko zaczęło się od tego, gdy nasz autobus chciał podjechać na stację benzynową, żeby zrobić sobie przerwę. Wszyscy kibice Rakowa tam byli. W autobusie siedziały małe dzieci, bardzo się tego bały. Potem zaczęli nas gonić swoimi samochodami, zablokowali drogę, a kierowca się tego przestraszył i stanął. Zaatakowali autobus kamieniami. Kibice Rakowa byli pijani i naprawdę cudem nie doszło do tragedii. Chcemy podziękować Maccabi i ambasadzie za szybkie zorganizowanie policji i eskortowanie nas do Budapesztu" - czytamy w treści artykułu.

"Kibice ruszyli za nami, złapali nas na drodze i zaczęli pukać w szyby autobusu. Zbili prawe lusterko u kierowcy i pękła część przedniej szyby. W końcu udało nam się uciec i powiadomić policję. To było szokujące. To bezradność, z którą nie sposób sobie poradzić" - dodaje świadek. "Wszystko to wpisuje się w falę incydentów przeciwko Izraelowi ze strony UEFA, która nasiliła się w ostatnim tygodniu" - napisały izraelskie media.

Na razie Raków nie odniósł się do tej sytuacji i nie wydawał oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Jeżeli pojawi się jakieś oświadczenie od władz klubu z Częstochowy, zaktualizujemy artykuł o treść takiego komunikatu.

Teraz Raków skupi się na ligowej rywalizacji z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 20:15. Spotkania z bułgarską Ardą Kyrdżali w play-offach Ligi Konferencji odbędą się 21 i 28 sierpnia.