Gortat zobaczył, co Izraelczycy napisali o Polakach. Tak to nazwał. Króciutko

Kibice Maccabi Hajfa zamieścili skandaliczny transparent na trybunach stadionu w Debreczynie podczas rywalizacji z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Na banerze pojawił się napis o treści "Mordercy od 1939". Po pierwszym meczu, w którym Raków przegrał 0:1 z Maccabi, zespół Marka Papszuna wyciągnął wnioski i wygrał 2:0 w rewanżu, co dało mu awans do play-offów. To oznacza, że Raków jest o dwa mecze od gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Najwięcej mówi się jednak o zachowaniu kibiców Maccabi.

Gortat komentuje zachowanie kibiców Maccabi. "Cisną się bardzo mocne słowa"

Marcin Gortat zwrócił uwagę na to, jaki transparent pojawił się na trybunach podczas spotkania w Debreczynie. "Wielki skandal. Cisną się bardzo mocne słowa, których tutaj nie można zamieścić" - czytamy we wpisie byłego koszykarza na portalu X.

Gortat dosyć regularnie zabierał głos w tematach politycznych i światopoglądowych. Ostatnio w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" skrytykował mężczyzn z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

- To jest przeciwieństwo patriotyzmu. Rozumiem tę złość nas Polaków na tych, inaczej nie da się tego nazwać, debili. Bo to, że oni sobie jeżdżą po Polsce i zachowują się w porządku i przestrzegają naszych reguł, to powiedziałbym, że jest ok, to może jeszcze ujdzie. Jeśli tu przyjeżdżasz i robisz takie rzeczy, jakie robisz, to szczerze, powinna tu przyjechać komisja, zwinąć gościa na front i to rozstrzygnąć - skomentował.

Ambasada Izraela nie przeprosiła za skandaliczne zachowanie kibiców

Ambasada Izraela w Polsce wydała oświadczenie po skandalicznym transparencie kibiców Maccabi, ale w żadnym zdaniu nie pada słowo "przepraszam". "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - czytamy w komunikacie.

Cezary Kulesza zapowiedział, że PZPN skontaktuje się z UEFA, by zostały wyciągnięte konsekwencje wobec Maccabi Hajfa i kibiców tego klubu. "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - ogłosił prezes PZPN.

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach drugiej wojny światowej, wśród których było trzy mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - podsumował prezydent RP Karol Nawrocki.