Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Gortat zobaczył, co Izraelczycy napisali o Polakach. Tak to nazwał. Króciutko
Kibice Maccabi Hajfa wykorzystali rewanżowy mecz z Rakowem Częstochowa w eliminacjach do Ligi Konferencji, by wywiesić skandaliczny transparent o treści "Mordercy od 1939", uderzający w Polskę i jej historię. Na te wydarzenia zareagowały już najważniejsze osoby w naszym państwie, a teraz swoje trzy grosze dorzucił także Marcin Gortat.
Marcin Gortat i baner kibiców Maccabi Hajfa
Sport.pl | screen: https://x.com/WarNewsPL1/status/1956103722322600109/photo/1

Kibice Maccabi Hajfa zamieścili skandaliczny transparent na trybunach stadionu w Debreczynie podczas rywalizacji z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. Na banerze pojawił się napis o treści "Mordercy od 1939". Po pierwszym meczu, w którym Raków przegrał 0:1 z Maccabi, zespół Marka Papszuna wyciągnął wnioski i wygrał 2:0 w rewanżu, co dało mu awans do play-offów. To oznacza, że Raków jest o dwa mecze od gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Najwięcej mówi się jednak o zachowaniu kibiców Maccabi.

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się
Zjazd wyborczy PZPN
Czytaj także:
Jest reakcja Kuleszy na skandaliczny transparent Izraelczyków. "Pilnie"

Gortat komentuje zachowanie kibiców Maccabi. "Cisną się bardzo mocne słowa"

Marcin Gortat zwrócił uwagę na to, jaki transparent pojawił się na trybunach podczas spotkania w Debreczynie. "Wielki skandal. Cisną się bardzo mocne słowa, których tutaj nie można zamieścić" - czytamy we wpisie byłego koszykarza na portalu X.

Gortat dosyć regularnie zabierał głos w tematach politycznych i światopoglądowych. Ostatnio w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" skrytykował mężczyzn z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

Nowy stadion Sandecji Nowy Sącz
Czytaj także:
Cztery lata, 120 mln zł i koniec! Oto nowy stadion na mapie Polski

- To jest przeciwieństwo patriotyzmu. Rozumiem tę złość nas Polaków na tych, inaczej nie da się tego nazwać, debili. Bo to, że oni sobie jeżdżą po Polsce i zachowują się w porządku i przestrzegają naszych reguł, to powiedziałbym, że jest ok, to może jeszcze ujdzie. Jeśli tu przyjeżdżasz i robisz takie rzeczy, jakie robisz, to szczerze, powinna tu przyjechać komisja, zwinąć gościa na front i to rozstrzygnąć - skomentował.

Ambasada Izraela nie przeprosiła za skandaliczne zachowanie kibiców

Ambasada Izraela w Polsce wydała oświadczenie po skandalicznym transparencie kibiców Maccabi, ale w żadnym zdaniu nie pada słowo "przepraszam". "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - czytamy w komunikacie.

Zobacz też: Tak Rosjanin mówi o tym, co spotkało go w Polsce. "Nazywali mnie Władimir Putin"

Cezary Kulesza zapowiedział, że PZPN skontaktuje się z UEFA, by zostały wyciągnięte konsekwencje wobec Maccabi Hajfa i kibiców tego klubu. "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - ogłosił prezes PZPN.

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach drugiej wojny światowej, wśród których było trzy mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - podsumował prezydent RP Karol Nawrocki.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe