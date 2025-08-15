Ambasada Izraela reaguje na skandaliczny transparent. Polacy nie mogą uwierzyć

Raków Częstochowa awansował do play-offów eliminacji Ligi Konferencji. Po porażce 0:1 w Częstochowie zespół Marka Papszuna wygrał 2:0 na wyjeździe z Maccabi Hajfa po golach Petera Baratha i Lamine'a Diaby'ego-Fadigi. W ostatniej rundzie Raków będzie rywalizował z bułgarską Ardą Kyrdżali. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, bo na trybunach w Debreczynie kibice klubu z Izraela powiesili transparent o treści "Murderers since 1939" ["Mordercy od 1939" - tłum.]. To było skandaliczne zachowanie, które powinno mieć odpowiednie konsekwencje.

Ambasada Izraela reaguje po meczu Rakowa. "Ohydne zachowanie"

Na wydarzenia z Debreczyna zareagowała Ambasada Izraela, która znajduje się w Polsce. "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - czytamy we wpisie Ambasady na portalu X.

Internauci zwrócili uwagę na to, że w komunikacie Ambasady Słowa nie pada słowo "przepraszam" w kierunku polskich kibiców. "Nawet we wpisie teoretycznie odcinającym się próbujecie wybielać i lawirować", "przepraszam nie przejdzie przez gardło?", "nie ma dla nich miejsca w piłce nożnej ani gdziekolwiek indziej, wstyd", "jedna strona z premedytacją obraziła cały naród RP", "jesteście najbardziej antypolskim narodem", "nie wybielajcie się takimi stwierdzeniami" - czytamy w komentarzach.

Na razie UEFA nie wszczęła dochodzenia w sprawie transparentu kibiców Maccabi. Warto dodać, że ta organizacja nie zajęła się sprawą transparentu "Izrael morduje, a świat milczy", który był widoczny na stadionie przy okazji pierwszego meczu między Rakowem a Maccabi.

Papszun reaguje w sprawie transparentu kibiców Maccabi. "Niesamowita historia"

Skandaliczne zachowanie kibiców Maccabi i ich obrzydliwy transparent wypunktował już m.in. prezydent Karol Nawrocki, prezes PZPN Cezary Kulesza i Władysław Kosiniak-Kamysz (minister obrony narodowej).

- Nie widziałem tych transparentów, ale już od wczoraj zachowanie gospodarzy było skandaliczne. Wywołali awanturę, ja to trochę bagatelizowałem, ale to szło coraz dalej. Historia niesamowita i uważam, że na Maccabi powinny zostać nałożone duże kary. Nie miało to nic wspólnego z postawą fair play. Na trybunach są różni ludzie, ale w środku musi być jakiś szacunek do rywala. Przegrywasz w sposób zdecydowany, a cały czas próbujesz doprowadzać do jakichś konfrontacji i sytuacji, z którymi ja do tej pory się nie spotkałem - komentował Marek Papszun, trener Rakowa.