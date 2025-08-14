Polskie ekipy dobrze sobie radzą w europejskich pucharach. Wciąż komplet zespołów z Ekstraklasy jest w grze o fazę ligową. W decydującej IV rundzie zobaczymy Lecha, Jagiellonię, Legię i Raków. Wiemy z kim i w jakim europejskim pucharze zmierzą się te zespoły.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Oto rywal Lecha Poznań w el. Ligi Europy

Lech Poznań rywalizował w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Niestety rywalem nie do przejścia okazała się Crvena zvezda Belgrad, która w dwumeczu wygrała 4:2 (3:1 i 1:1). To oznaczało, że Kolejorz spadł do Ligi Europy, gdzie o fazę ligową powalczy z belgijskim Genkiem.

Jeśli nie uda się pokonać belgijskiego klubu, podopieczni Nielsa Frederiksena mają już zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jednak jest o co walczyć, bo Liga Europy ma większy prestiż, są mocniejsi rywale i większe pieniądze.

Legia Warszawa odpada po meczu z AEK Larnaka. Z kim zagra w Lidze Konferencji?

Legia Warszawa walczyła w III rundzie eliminacji do Ligi Europy. W niej trafiła na AEK Larnaka, który rozbił Wojskowych w pierwszym meczu (4:1). Legioniści jednak w rewanżu nie tracili nadziei. W rewanżu bardzo szybko udało im się wyjść na dwubramkowe prowadzenie. W 11. minucie strzelił Nsame, a pięć minut później podwyższył Rajović, dla którego to był debiutancki gol w nowym klubie.

Niestety w 52. minucie drugiej połowy Ivanović zdobył kontaktowego gola, co znacząco skomplikowało sytuację Legii. Podopieczni Edwarda Iordanescu musieli strzelić jeszcze dwa gole, by doprowadzić do dogrywki. Nie było to niemożliwe. Ponadto w 72. minucie drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną otrzymał Jeremie Gnali, co tylko napędziło piłkarzy Legii. Niestety ostatecznie nie udało się odrobić tych strat i Legia poległa 3:5 w dwumeczu.

To nie oznacza, że Legia Warszawa odpada z europejskich pucharów. Będzie miała jeszcze szansę zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Konferencji. W IV rundzie eliminacji zmierzył się ze Hibernian, który wyeliminował Partizana Belgrad. W pierwszym meczu padł wynik 2:0 dla Szkotów, ale w rewanżu już w pierwszej połowie Serbowie strzelili dwa gole.

Piłkarze Hibernianu trafili na 1:2, a ponadto rywal grał w dziesięciu, ale Partizanowi udało się strzelić trzeciego gola w 96. minucie. Ten wynik dawał dogrywkę. Ostatecznie to rywalem Legii Warszawa będą Szkoci, którzy strzelili gola w dogrywce i mimo porażki 2:3, osiągnęli korzystny wynik w dwumeczu (4:3).

Z kim Jagiellonia i Raków wywalczyły awans w Lidze Konferencji. Kto rywalem w de

O IV rundę Ligi Konferencji walczyły dwa polskie kluby - Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Duma Podlasia była w lepszej sytuacji, gdyż wygrała w pierwszym meczu ze Silkeborgiem 1:0. W rewanżu ostatecznie padł remis 2:2, co premiowało ich do kolejnej rundy.

Rywalem Jagiellonii Białystok w IV rundzie el. Ligi Konferencji miał być zwycięzca dwumeczu Dinamo Tirana - Hajduk Split. W pierwszym meczu Chorwaci wygrali 2:1, ale w rewanżu sytuacja się skomplikowała - Albańczycy strzelili gola, a ponadto Hajduk kończył ten mecz w dziesięciu. Ostatecznie do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, a w niej lepsi okazali się piłkarze Dinama Tirana, którzy wygrali 3:1, a w dwumeczu 4:3.

Jeśli chodzi o Raków Częstochowa, to przegrał z Maccabi Hajfa 0:1 w pierwszym meczu. W rewanżu podopieczni Marka Papszuna musieli od początku ruszyć do ataku, co uczynili. W końcówce pierwszej połowy Peter Barath strzelił na 1:0. W drugiej połowie Tomaz Pieńko został sfaulowany w polu karnym, a "jedenastkę" na gola zamienił Diaby-Fadiga.

Zobacz też: To była 76. minuta. Piłkarz Rakowa podszedł do karnego na wagę awansu

Dzięki temu zwycięstwu Medaliki awansowały do IV rundy el. Ligi Konferencji. W meczu o fazę ligową zmierzą się z Ardą Kyrdżali, która pokonała Żalgiris Kowno (3:0 w dwumeczu).

Mecz i rewanż IV rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędą się w dniach 21 i 28 sierpnia.

Jagiellonia - Dinamo Tirana

Raków - Arda Kyrdżali

Legia - Hibernian