Za polskimi klubami słodko-gorzka noc w eliminacjach europejskich pucharów. Zaczęło się od Rakowa Częstochowa, który odrobił straty i wygrał na wyjeździe z Maccabi Hajfa 2:0 (2:1 w dwumeczu) i awansował do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji. Następnie przyszła pora na Jagiellonię Białystok, która prowadziła 2:0, ale wypuściła wygraną w doliczonym czasie i tylko zremisowała 2:2 z Silkeborgiem (3:2 w dwumeczu). Jednak i tak awansowała do IV rundy el. LK. A Legia Warszawa? Stołeczny klub odrabiał stratę 1:4 z pierwszego meczu w III rundzie Ligi Europy z AEK Larnaka i u siebie wygrał 2:1 (dwumecz 3:5). Tym samym Legia spadła do IV rundy el. LK.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Tak wygląda krajowy ranking UEFA. Jest dobrze, a mogło być jeszcze lepiej

Po zremisowanym przez Lecha Poznań meczu 1:1 z Crveną zvezdą Polska dopisała sobie 0,625 punktów do rankingu krajowego UEFA po czwartkowych spotkaniach. Tym samym nasz kraj ma ich 34,375 i zajmuje niezmiennie 13. miejsce. Przewaga nad 14. Danią wynosi 1,644 punktów, a strata do 12. Norwegii zaledwie 0,312.

Przypomnijmy - gdyby udało się utrzymać 13. miejsce albo chociaż 14. to mistrz Polski od sezonu 2027/2028 w eliminacjach Ligi Mistrzów zaczynałby od IV rundy! To oznaczałoby, że polski klub byłby o dwa mecze od gry w tych rozgrywkach, ale miałby zagwarantowany start w fazie ligowej Ligi Europy w razie niepowodzenia. A 12. miejsce? To dałoby start zdobywcy Pucharu Polski od IV rundy eliminacji LE, co oznaczałoby zapewnioną fazę ligową (LE lub LK).

Zobacz też: Oto rywal Legii? Walczyli do ostatniej minuty!

Ranking krajowy UEFA po czwartkowych meczach [stan na 14 sierpnia]:

10. Czechy - 38,800 pkt

11. Grecja - 35,412 pkt

12. Norwegia - 34,687 pkt

13. Polska - 34,375 pkt

14. Dania - 32,731 pkt

15. Austria - 31,050 pkt

16. Szwajcaria - 29,600 pkt

A z kim w IV rundzie eliminacji zagrają polskie kluby? Lech Poznań w el. Ligi Europy zagra z belgijskim KRC Genk. Jeśli wygra dwumecz, to zagra w fazie ligowej LE, jeśli nie, to pozostanie faza ligowa Ligi Konferencji. Za to Raków zagra w IV rundzie el. LK z bułgarskim Arda Kyrdżali, Jagiellonia z Dinamem Tirana lub Hajdukiem Split, a Legia z Hibernianem lub Partizanem Belgrad.