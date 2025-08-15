Cztery lata, 120 mln zł i koniec! Oto nowy stadion na mapie Polski

Sandecja Nowy Sącz od 2021 roku buduje nowy stadion, przez co drużyna domowe mecze rozgrywa na obcych obiektach. Końca inwestycji nie było jednak widać i po drodze pojawiło się wiele problemów. Początkowo stadion miał zostać otwarty w 2023 roku, ale do tego nie doszło, ponieważ firma Blackbird, która była głównym wykonawcą nowego obiektu, wpadła w problemy finansowe. Ponadto wcześniej portal Weszło informował, że plany wizualizacyjne zmieniały się wielokrotnie, a na terenie budowy brakowało wody i ogrzewania.

Sandecja się doczekała. Otwarcie nowego stadionu już niebawem

Po latach oczekiwań klub wreszcie doczeka się oficjalnego otwarcia nowego obiektu. Niedawno prezydent miasta Ludomir Handzel ogłosił, że uroczyste otwarcie odbędzie się 30 sierpnia. Teraz potwierdził to portal Głos.24.pl, który przekazał, że od środy posiadacze Karty Nowosądeczanina mogą pobierać bezpłatne wejściówki na otwarcie stadionu. Dziennikarze dodali, że liczba miejsc jest ograniczona i wynosi ona osiem tysięcy.

W sobotę 30 sierpnia, kiedy odbędzie się uroczyste otwarcie obiektu, będzie miał miejsce mecz rugby pomiędzy Biało-Czarni Nowy Sącz a KS Rugby Ruda Śląska. Sandecja pierwsze spotkanie rozegra dzień później, kiedy to zmierzy się z Chojniczanką Chojnice. Kibice bojkotują sobotnie otwarcie i twierdzą, że dla nich inauguracją obiektu będzie mecz piłkarski.

Początkowy plan zakładał, że nowy stadion Sandecji ma kosztować 50 milionów złotych. Jednak według portalu stadiony.net prawdziwy koszt inwestycji to aż 120 milionów złotych. Nowy obiekt ma pomieścić 8 111 kibiców.

W zeszłym sezonie Sandecja wywalczyła awans do II ligi. Bieżące rozgrywki rozpoczęła udanie i po trzech kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów.