Niepojęte. Tak niemiecka legenda potraktowała swojego siedmioletniego syna

Mats Hummels to wychowanek Bayernu Monachium, który jednak seniorską karierę w zdecydowanie większej części spędził w Borussii Dortmund. Jej barwy reprezentował w latach 2008-16 i 2019-24. Po dojściu do finału Ligi Mistrzów w 2024 roku przeniósł się do AS Romy. Zaledwie rok później zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. "Koniec. Cóż to była za podróż. Dziękuję!" - napisał w kwietniu w mediach społecznościowych. - Nadchodzi moment, którego żaden piłkarz nie uniknie. Po ponad 18 latach i wielu rzeczach, które dał mi futbol, latem kończę moją karierę - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Hummels nie zaprosił rodziny na pożegnalny mecz. "Nic o tym nie wiedzieliśmy"

W niedzielę 10 sierpnia Borussia Dortmund zorganizowała dla legendy pożegnalny mecz. Miało to być wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza że Hummels założył opaskę kapitańską. Wielu fanów spodziewało się wzruszenia, natomiast uwagę przykuło inne zdarzenie. Jak podaje portal focus.de, doszło do niemałej wpadki, gdyż na stadionie zabrakło siedmioletniego syna piłkarza - Ludwiga.

Była żona Hummelsa, Cathy, przyznała, że ona i jej syn nie otrzymali zaproszenia od Matsa. Mało tego, opublikowała w sieci zdjęcie z dzieckiem. "Dla wyjaśnienia: nie opuściliśmy świadomie ostatniego meczu Matsa" - przekazała. "Zostawiłam synowi gazetę, żeby mógł wszystko przeczytać. Powód, dla którego nas tam nie ma, jest prosty: nie zostaliśmy zaproszeni, nic o tym nie wiedzieliśmy" - uzupełniła, dodając, że teraz znów mogą się cieszyć rodzinnymi wakacjami. "Gratulujemy Ci niezwykłej kariery" - zakończyła.

Niedługo potem wróciła do całego zdarzenia. Ujawniła, że syn mocno przeżył tę informację. "Jestem matką lwicą i jeśli mój syn zostanie skrzywdzony lub potraktowany niesprawiedliwie, będę o niego walczyć. Jest dla mnie wszystkim" - oznajmiła. Ojciec zdecydował się jednak na przeprosiny. "Jestem usatysfakcjonowana. Sprawa była niefortunna, ale już rozwiązana" - podsumowała.

Trudno ocenić, dlaczego właściwie nie otrzymali zaproszenia od ojca. Nic nie sugerowałoby żadnej scysji, choć oboje wychowują dziecko oddzielnie. Rzekomo trzymają się modelu "pół na pół". Oznacza to, że spędzają z Ludwigiem tyle samo czasu. Podważa to nieco słowa kobiety, która niedawno stwierdziła, że "wychowuje syna praktycznie sama".

Największym sukcesem w karierze Hummelsa jest mistrzostwo świata z reprezentacją Niemiec, wywalczone w 2014 roku w Brazylii. Ponadto z kadrą, dla której rozegrał 78 meczów i strzelił pięć goli, był w stanie dwukrotnie awansować do półfinału mistrzostw Europy.