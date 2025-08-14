Laporta spotkał się z Zahavim. Oto plan Lewandowskiego!

Robert Lewandowski będzie za tydzień obchodził 37. urodziny. Mimo to pozostaje w znakomitej formie i lada moment rozpocznie czwarty sezon w FC Barcelonie. 42 gole i trzy asysty - tak wyglądały statystyki Polaka w rozgrywkach 2024/25. Był to solidny wynik, a przecież pamiętajmy, że w końcówce doznał on kontuzji. Lewandowski całkiem nieźle prezentował się w okresie przygotowawczym, i choć ostatnio znów ma drobne problemy zdrowotne, to fani wierzą, że uda mu się osiągnąć szczytową formę.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Agent Lewandowskiego spotkał się z Joanem Laportą. Znamy powód

Lewandowski od dłuższego czasu jest łączony z transferem do jednego z saudyjskich klubów. - Rok temu dostał konkretną propozycję. Za sezon oferowano mu więcej niż sto milionów euro. Za sezon! Ale on wolał walkę o zwycięstwo w La Lidze oraz Lidze Mistrzów. I niewiele brakowało, aby zrealizował oba cele - powiedział agent piłkarza Pini Zahavi dla "Faktu". Uwagę hiszpańskich dziennikarzy przykuło jednak ostatnie spotkanie Zahaviego z prezydentem FC Barcelony Joanem Laportą.

Jak się okazuje, nie dotyczyło ono jednak Lewandowskiego. "Obaj odbyli około dwugodzinne spotkanie w restauracji Botafumeiro, jednym z najpopularniejszych lokali w Barcelonie" - przekazał dziennik "Sport". Co było głównym tematem? Dziennikarze twierdzą, że było to po prostu spotkanie przyjaciół. "Od wielu lat utrzymują oni bliskie relacje osobiste, które zrodziły się dzięki różnym transakcjom i z czasem przerodziły się w trwałą przyjaźń" - wyjaśniono.

Zahavi napomknął o pozytywnym rozstrzygnięciu raportu medycznego Ter Stegena, dzięki czemu FC Barcelona może zarejestrować Joana Garcię. "To ogromna ulga dla prezesa" - oznajmiono. Wracając do naszego napastnika, to rzekomo "nie otrzymał on żadnej formalnej oferty" z Arabii. Sam nie wyobraża sobie nie wypełnić wygasającego z końcem sezonu kontraktu, gdyż chce odwdzięczyć się klubowi za "wysiłki włożone w jego pozyskanie".

- [Barcelona] To jego miejsce na ziemi, tam czuje się najlepiej. Kluby w Arabii są przepełnione zawodnikami, sami już nie wiedzą, co mają z nimi robić. Tam są limity obcokrajowców, a to ogranicza pole działania. Ale Robert i tak nie chciał tam grać - podsumował Zahavi we wspomnianym wywiadzie.

FC Barcelona rozpocznie sezon ligowy już w sobotę 16 sierpnia. Rywalem będzie RCD Mallorca. Lewandowski nie pojawi się na murawie z powodów zdrowotnych.