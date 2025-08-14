Niesamowite, co gwiazdy Chelsea zrobiły dla rodziny zmarłego Diogo Joty

3 lipca br. Diogo Jota i Andre Silva zginęli w wypadku samochodowym, do którego doszło na hiszpańskiej drodze A-52 w Cernadilli, znajdującej się w prowincji Zamora. To zdarzenie było ogromnym szokiem dla piłkarskiego świata. "Straż obywatelska wskazuje na nadmierną prędkość jako jedną z możliwych przyczyn wypadku" - informowały hiszpańskie media, a potem potwierdziła to ekspertyza Gwardii Cywilnej. Innego zdania był Jose Azevedo, kierowca ciężarówki, który był świadkiem wypadku. - Rodzina ma moje słowo, że nie przekroczyli prędkości - tłumaczył mężczyzna.

Ależ gest dla rodziny Joty i Silvy. Brawa dla piłkarzy Chelsea

Serwis "The Athletic" informuje o geście, jaki wykonali zawodnicy Chelsea po wygraniu Klubowych Mistrzostw Świata. Klub przeznaczy część premii przysługującej piłkarzom na darowiznę dla rodzin Joty i Silvy. Łącznie Chelsea zarobiła w tym turnieju blisko 115 mln dolarów, a piłkarze dostali 15,5 mln do podziału. Każdy z nich przekaże po 500 tys. dolarów dla rodzin zmarłych.

"Klub i piłkarze wspólnie podjęli decyzję, że równa kwota zostanie wypłacona rodzinie Joty. Łączna wartość każdej darowizny wynosi ponad 500 tys. dolarów przed przeliczeniem tej kwoty na funty brytyjskie, a także przed uwzględnieniem podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne" - czytamy w artykule.

Przed śmiercią Jota reprezentował barwy Liverpoolu. Aktualny mistrz Anglii zastrzegł już numer 20, który należał do Portugalczyka. Poza tym Liverpool wypłacił jego rodzinie całą kwotę przysługującą z tytułu podpisanego kontraktu - mowa tutaj o ponad 14,5 mln funtów.

"W odpowiednim czasie będziemy świętować pamięć Diogo Joty, będziemy pamiętać jego gole i śpiewać piosenkę na jego cześć. Na razie będziemy pamiętać go jako wyjątkowego człowieka i opłakiwać jego stratę. Nigdy nie zostanie zapomniany" - przekazał Arne Slot, trener Liverpoolu.

Jota występował w barwach Liverpoolu od września 2020 r., kiedy to odszedł za blisko 45 mln euro z Wolverhampton. W tym czasie zagrał ponad 180 meczów dla Liverpoolu, w których strzelił 65 goli i zanotował 26 asyst.