Mecz Legia - AEK. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Nadszedł dzień sądu. Legia Warszawa po kompromitującej porażce przed tygodniem na Cyprze, gdzie poległa z AEK-iem Larnaka 1:4, zrobi teraz wszystko, co będzie mogła, by odrobić straty i kontynuować grę w Lidze Europy. Nie będzie to łatwe zadanie, zwłaszcza że Bartosz Kapustka pauzuje za czerwoną kartkę, natomiast niepewne są również występy Claude'a Goncalvesa oraz Juergena Elitima. Jeśli chodzi o środek pola, w pełni gotowi do gry są jedynie: Rafał Augustyniak, Ryoya Morishita oraz Marco Burch. Jaki będzie zatem plan na mecz?

Legia - AEK. O której dzisiaj jest mecz? Gdzie oglądać?

- Na Cyprze byliśmy zbyt naiwni. To frustrujące, bo to jedyna porażka w tym sezonie (...) - przyznał Edward Iordanescu, cytowany przez Sport.pl. - Nie możemy stracić wiary i organizacji gry. (...) Na razie analizujemy więcej, niż pracujemy na boisku. Na to jeszcze przyjdzie czas. W czwartek nie chodzi tylko o strzelenie trzech-czterech goli. Musimy wyjść na boisko i dać z siebie wszystko. Niezależnie od tego, jak to się potoczy, musimy mieć odpowiednią pewność siebie i wiarę w ostateczny sukces - dodał.

Trudno zaprzeczyć, że fani Legii wierzą w będącego w doskonałej formie Jeana-Pierre'a Nsame, który na Cyprze strzelił honorowego gola. Obok niego w ataku mają rzekomo zagrać Wahan Biczachczian oraz Petar Stojanović. Do drobnych zmian może dojść również w defensywie. Na bokach wystąpią oczywiście Paweł Wszołek oraz Ruben Vinagre, natomiast niejasna jest obsada środka obrony. Do dyspozycji trenera jest czterech zawodników: Steve Kapuadi, Radovan Pankov, Jan Ziółkowski oraz Artur Jędrzejczyk.

Dużym plusem jest to, że Legia przystąpi do tego meczu po ligowym zwycięstwie z GKS-em Katowice, z którym strzeliła dwa gole w doliczonym czasie gry. Mimo to szanse na awans nie są zbyt duże. "Wynik w Larnace przypomniał najbardziej wstydliwe porażki w europejskich pucharach sprzed lat. Za tydzień Legia stanie przed ekstremalnie trudnym zadaniem odrobienia straty trzech bramek. Po tym, co wydarzyło się w drugiej połowie meczu na Cyprze, nie sposób wierzyć w powodzenie tej misji" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Kiedy gra Legia Warszawa? O której Legia - AEK? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Legia - AEK odbędzie się w czwartek 14 sierpnia. Początek o godz. 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie TVP 2. Będzie można je obejrzeć również w internecie na platformie sport.tvp.pl.

Tego samego dnia o awans do kolejnej rundy el. Ligi Konferencji powalczą również Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Wicemistrzowie Polski po domowej porażce z Maccabi Haifa 0:1 postarają się odrobić straty w w Debreczynie (Maccabi tam rozgrywa domowe mecze). Ten mecz rozpocznie się o godz. 20. Będzie można go obejrzeć na antenie TVP Sport, oraz w internecie na platformie sport.tvp.pl.

Z kolei piłkarze Adriana Siemieńca po wygranej 1:0 z Silkeborgiem na wyjeździe mają jasny cel: utrzymać wynik. To spotkanie rozpocznie się o 20:15. Transmisja będzie dostępna na otwartym Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo ze wszystkich tych starć na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE