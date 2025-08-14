Powrót na stronę główną
Wszyscy widzieli, co się stało. Już wiadomo, co z Bednarkiem
Jan Bednarek w pierwszym oficjalnym meczu dla FC Porto został zdjęty z boiska przed ostatnim gwizdkiem, aby nie ryzykować pogłębienia urazu, jakiego doznał w jednej z akcji. Portugalskie media przekazały nowe informacje dotyczące stanu zdrowia Polaka, na którego liczy trener Francesco Farioli.
Jan Bednarek ma za sobą debiut w FC Porto. Mecz z Vitorią Guimaraes (3:0) zakończył przedwcześnie - w 65. minucie został zdjęty z boiska, aby nie ryzykować pogłębienia się urazu, jakiego doznał w jednej z akcji. Teraz pojawiły się nowe informacje dotyczące stanu zdrowia Polaka.

Jan Bednarek nie dograł pierwszego meczu w barwach FC Porto. Wiadomo, co z jego zdrowiem

Wygląda na to, że szybko będzie on gotowy do gry. "Powołujący się na źródła w sztabie FC Porto dziennikarze stacji Sport TV i portalu Mais Futebol, twierdzą, że Bednarek ma problemy fizyczne, ale nie odniósł poważnej kontuzji" - przekazała Polska Agencja Prasowa. 

Trener Francesco Farioli, który na wszelki wypadek ściągnął Bednarka przeciwko Vitorii, "chce mieć stopera do dyspozycji od pierwszych minut w poniedziałek 18 sierpnia w meczu z Gil Vicente" w drugiej kolejce ligi portugalskiej. 

Jan Bednarek walczy o powrót do optymalnej dyspozycji przed kolejnym meczem FC Porto

To potwierdza istotną rolę reprezentanta Polski w koncepcji włoskiego szkoleniowca. Zresztą Porto było wyjątkowo zdeterminowane w staraniach o zawodnika, który wybrał ten klub kosztem m.in. znacznie korzystniejszych finansowo propozycji z Arabii Saudyjskiej.

Jan Bednarek przed transferem do Portugalii przez osiem lat występował w Southampton (z przerwą na kilkumiesięczne wypożyczenie do Aston Villi). W Polsce grał dla Lecha Poznań oraz Górnika Łęczna (wypożyczenie z Lecha).  

