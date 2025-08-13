Słynny klub leci na dno. "Wykluczenie ze wszystkich rozgrywek"

Powrót na stronę główną
AC Ajaccio jeszcze niedawno występowało w Ligue 1. Obecnie wydaje się to daleką przeszłością, gdyż w najbliższym czasie ten poziom może być nieosiągalny dla klubu. Dopiero co został on zdegradowany do trzeciej ligi, jednak francuska federacja zdecydowała się znacznie zaostrzyć karę. Powodem są gigantyczne długi.
AC Ajaccio przez wiele lat występowało w Ligue 1, a w jego barwach mogliśmy oglądać na przestrzeni lat wielu znanych piłkarzy, jak Adrian Mutu, Dado Prso, Benoit Pedretti, czy reprezentant Polski Zbigniew Kaczmarek. We francuskiej elicie Ajaccio grało ostatnio w rozgrywkach 2022/23. Przez ostatnie dwa sezony bezskutecznie walczyło o powrót do elity. Jego losy skomplikowały się jeszcze bardziej i najpewniej zbyt szybko nie zobaczymy go na najwyższym szczeblu.

AC Ajaccio spada coraz niżej. Degradacja o trzy ligi w dół

Jakiś czas temu klub został zdegradowany z Ligue 2 do rozgrywek National, czyli trzeciej ligi, przez organ DGNC (Krajowa Dyrekcja Kontroli Zarządzania). Jednak sprawa została zbadana ponownie i zapadł znacznie bardziej surowy dla klubu werdykt. 

"Francuska Federacja Piłki Nożnej (FFF) ogłosiła w środę wykluczenie korsykańskiego klubu ze wszystkich rozgrywek krajowych, co oznacza, że będzie grał co najmniej w Regional 1, chyba że wygra apelację" - poinformował francuski dziennik "L'Equipe". "Korsykańska piłka nożna straciła jeden ze swoich historycznych klubów" - dodano.

To dlatego AC Ajaccio zostało zdegradowane do szóstej ligi. Kolosalne długi

Regional 1 to szósty poziom rozgrywkowy, zatem kara jest naprawdę dotkliwa. A za co ją nałożono? "Zgodnie z obawami, dziura finansowa szacowana na 13 milionów euro (w tym 6 milionów z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych) była zbyt duża, aby AC Ajaccio mogło rywalizować w National" - wyjaśniono. 

Warto zaznaczyć, że w miejsce AC Ajaccio żaden klub nie zostanie dołączony do trzeciej ligi. Tym samym będzie w niej rywalizować 17 zespołów, podobnie jak w poprzednim sezonie (w każdej kolejce jedna drużyna będzie pauzować).

