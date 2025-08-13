Słynny klub leci na dno. "Wykluczenie ze wszystkich rozgrywek"

AC Ajaccio przez wiele lat występowało w Ligue 1, a w jego barwach mogliśmy oglądać na przestrzeni lat wielu znanych piłkarzy, jak Adrian Mutu, Dado Prso, Benoit Pedretti, czy reprezentant Polski Zbigniew Kaczmarek. We francuskiej elicie Ajaccio grało ostatnio w rozgrywkach 2022/23. Przez ostatnie dwa sezony bezskutecznie walczyło o powrót do elity. Jego losy skomplikowały się jeszcze bardziej i najpewniej zbyt szybko nie zobaczymy go na najwyższym szczeblu.

REKLAMA

Zobacz wideo dJan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

AC Ajaccio spada coraz niżej. Degradacja o trzy ligi w dół

Jakiś czas temu klub został zdegradowany z Ligue 2 do rozgrywek National, czyli trzeciej ligi, przez organ DGNC (Krajowa Dyrekcja Kontroli Zarządzania). Jednak sprawa została zbadana ponownie i zapadł znacznie bardziej surowy dla klubu werdykt.

"Francuska Federacja Piłki Nożnej (FFF) ogłosiła w środę wykluczenie korsykańskiego klubu ze wszystkich rozgrywek krajowych, co oznacza, że będzie grał co najmniej w Regional 1, chyba że wygra apelację" - poinformował francuski dziennik "L'Equipe". "Korsykańska piłka nożna straciła jeden ze swoich historycznych klubów" - dodano.

To dlatego AC Ajaccio zostało zdegradowane do szóstej ligi. Kolosalne długi

Regional 1 to szósty poziom rozgrywkowy, zatem kara jest naprawdę dotkliwa. A za co ją nałożono? "Zgodnie z obawami, dziura finansowa szacowana na 13 milionów euro (w tym 6 milionów z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych) była zbyt duża, aby AC Ajaccio mogło rywalizować w National" - wyjaśniono.

Zobacz też: Nieprawdopodobne, kto ma odejść z Barcelony. Tego nikt się nie spodziewał!

Warto zaznaczyć, że w miejsce AC Ajaccio żaden klub nie zostanie dołączony do trzeciej ligi. Tym samym będzie w niej rywalizować 17 zespołów, podobnie jak w poprzednim sezonie (w każdej kolejce jedna drużyna będzie pauzować).