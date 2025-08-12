Wiadomo, co dalej z Lechem po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Łatwo nie będzie

Lech Poznań jeszcze w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów prezentował się świetnie. Drużyna Nielsa Frederiksena kompletnie zdemolowała islandzki Breidablik, wygrywając dwumecz 8:1. Kolejorz nie miał jednak szczęścia w losowaniu, bo jego następnym przeciwnikiem okazał się dominator ligi serbskiej, posiadający kadrę wartą wg. Transfermarkt 78 milionów euro - czyli o prawie 30 więcej od Lecha.

Lech przegrał z Serbami. Co czeka go dalej?

Mistrz Polski może nie mierzył się z rywalem, z którym wygrać się nie da, ale niestety nie zdołał sprawić niespodzianki. W pierwszym meczu na własnym stadionie przegrał 1:3. W drugim musiał odrabiać straty na bardzo gorącym terenie, za jaki jest uznawany stadion w Belgradzie. I też nie sprostał temu wyzwaniu - tylko remisując 1:1 po bramkach Cherifa Ndiaye oraz Mikaela Ishaka.

Tym samym Lech "spadł" do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. W niej zmierzy się z KRC Genk. To trzecia drużyna poprzedniego sezonu ligi belgijskiej, która już w 2018 roku pokonała w eliminacjach Ligi Europy poznański zespół. Wówczas rywale Kolejorza triumfowali w dwumeczu 4:1, mając kompletną kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi. W ich barwach błyszczeli m.in. Rusłan Malinowski, Sander Berge oraz Leandro Trossard, od paru sezonów gracz Arsenalu.

Obecnie Belgowie nie są już raczej tak naładowani gwiazdami jak siedem lat temu, ale wciąż będą w dwumeczu z Lechem Poznań zdecydowanym faworytem. Na pocieszenie dla mistrza Polski: w przypadku porażki z belgijskim zespołem, i tak znajdą się w fazie grupowej Ligi Konferencji. Pierwsze starcie Kolejorza z KRC Genk jest zaplanowane na 21 sierpnia. Rewanż odbędzie się tydzień później.