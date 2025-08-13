Tyle jest wart pierścionek, który Ronaldo podarował narzeczonej. To nie żart

40-latek jest kimś więcej, niż piłkarzem. To ikona sportu, a nawet współczesnej popkultury, z którą chciałaby być kojarzona każda globalna marka. Taki status zapewnia mu pierwsze miejsce na liście najlepiej zarabiających sportowców według magazynu Forbes, który w 2025 roku oszacował jego przychody na astronomiczne 275 milionów dolarów. Z kolei wartość majątku Portugalczyka przekroczyła miliard dolarów.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Ogromny diament, którego cena zwala z nóg. Nawet kilkadziesiąt milionów

Biorąc pod uwagę ogromny majątek Ronaldo, trudno dziwić się, że postanowił uczcić zaręczyny w wyjątkowy sposób. Partnerką piłkarza od 2016 roku jest z Georgina Rodriguez, ale teraz oboje postanowili sformalizować związek. W tym celu Portugalczyk podarował jej pierścionek zaręczynowy przyozdobiony ogromnym diamentem. Biżuteria robi takie wrażenie, że nawet eksperci nie są zgodni co do tego, ile dokładnie jest warta. Ich szacunki wahają się od kilku do nawet kilkunastu milionów dolarów!

I tak według, dyrektora zarządzającego londyńskiego sklepu jubilerskiego 77 Diamonds Tobiasa Korminda, pierścionek może być wart około 5 milionów dolarów. Innego zdania jest Anna Whiting. Ekspertka, którą o opinię poprosił magazyn Elle, oszacowała cenę pierścionka na 10 milionów dolarów. Z kolei Inaki Torres, znawca jubilerstwa zapytany przez beINSports, stwierdził, że błyskotka mogła kosztować nawet 13 milionów "zielonych"! W przeliczeniu na złotówki, dałoby to oszałamiającą kwotę 47,34 mln.

Cóż innego można w takiej chwili stwierdzić, niż przypomnieć starą prawdę: kto bogatemu zabroni? Ale może 40-latek ma powody, by w tak okazały sposób wyrazić miłość względem partnerki. W końcu są razem od dziewięciu lat i wychowują piątkę dzieci. Od najstarszego są to: Cristiano Ronaldo Jr, który urodził się w 2010 roku, ale biologiczna matka zrzekła się do niego praw, adoptowane bliźniaki Eva Maria i Mateo, a także dwie córki, które urodziła Rodriguez: Alanę i Evę. W 2022 para przeżyła rodzinną tragedię, gdyż brat bliźniak Evy zmarł podczas porodu.