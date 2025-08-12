Jan Urban wypowiedział się w radiu RMF FM na wiele tematów związanych z reprezentacją Polski. Nowy selekcjoner ma już szkic kadry, którą powoła na wrześniowe zgrupowanie. Urban zadeklarował, że na powołanie może liczyć Jan Ziółkowski, 20-letni obrońca Legii Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Urban mówi o transferze Ziółkowskiego. "Był wybór"

Utalentowany defensor Legii zaliczył udany początek sezonu, choć ostatnio jego myśli krążą przy transferze do AS Romy. Ziółkowski zdecydował, że chce występować w ekipie ze stolicy Włoch. Do finalizacji transakcji trzeba rzecz jasna tego, by kluby porozumiały się kwestii kwoty transferowej. To natomiast jeszcze nie nastąpiło.

O potencjalną zmianę klubu przez Ziółkowskiego został zapytany Urban. Czy wybór ze strony 20-latka jest odpowiedni?

- Moim zdaniem tak. Wrócić do domu zawsze można. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz miał taką ofertę, a Ziółkowski już był w takiej sytuacji, gdzie mógł wybierać. Z tego, co wiem, to zgłosiła się też po niego Borussia Moenchengladbach. Czyli wybór był. Często zdarza się tak, że masz jedną ofertę i mówisz: skorzystam z niej. Ale to na przykład nie jest mocna liga i decyzja jest błędem. Ziółkowski miał większy komfort - przyznał Urban.

Wyjątkowa okazja dla Ziółkowskiego

Zainteresowanie Polakiem ze strony renomowanych, solidnych marek potwierdza, że mówimy o zawodniku, w którym drzemie potencjał.

Według informacji Fabrizio Romano sprzed kilku dni, w momencie, kiedy Borussia Moenchengladbach podpytywała Legię o Ziółkowskiego, to defensor był już zdecydowany na przejście do Romy. Piłkarz Wojskowych uznał, że wyjazd do Włoch będzie lepszy dla jego kariery. Jeśli młody obrońca rzeczywiście przeniesie się do Romy, to będzie miał okazję współpracować z wybitnym fachowcem, jakim jest Gian Piero Gasperini.