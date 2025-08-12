Sensacyjny kierunek dla 47-krotnego reprezentanta Polski. A chciał zostać we Włoszech

274 - tyle meczów dla włoskich klubów (142 dla Torino i 132 dla Sampdorii) przez dziewięć lat rozegrał Karol Linetty. I choć nie przedłużył kontraktu z turyńczykami, to miał wyrażać chęć pozostania we Włoszech. Obecnie jest wolnym zawodnikiem i był oferowany m.in. Pizie, beniaminkowi Serie A, lecz teraz bardziej prawdopodobne wydaje się kontynuowanie przez niego kariery poza Półwyspem Apenińskim.
Po pomocnika zgłosił się inny zespół, który w tym roku wrócił na najwyższy szczebel w swoim kraju. "Kocaelispor złożył oficjalną ofertę Karolowi Linettemu, który ostatnio grał w Torino, i poczynił postępy w procesie transferowym" - poinformował turecki dziennikarz Resat Can Oezbuda.
Drużyna z Izmitu jest beniaminkiem Sueper Lig. Gdyby 47-krotny reprezentant Polski tam trafił, to dołączyłby do Mateusza Wieteski, wypożyczonego z Cagliari. Zresztą środkowy obrońca zaliczył debiut w poniedziałkowym spotkaniu ligowym z Trabzonsporem (0:1), lecz złapał uraz i musiał zejść już w 22. minucie (przy stanie 0:0).
Transfer pomocnika do Turcji wydaje się realny również ze względu na kwestie finansowe - nawet beniaminka Sueper Lig powinno być stać na spełnienie jego żądań. A z tego powodu praktycznie wykluczony był powrót gracza do Lecha Poznań (miał oczekiwać rocznych zarobków na poziomie 1,5 mln euro).
- Pytacie o Linettego i Dawida Kownackiego. Oni są dziś poza zasięgiem. Nie mówimy tylko o kwocie odstępnego, ale przede wszystkim o ich kontraktach. To byłyby najwyższe kontrakty w Ekstraklasie. I to takie, których dziś żaden klub w Polsce nie jest w stanie zapłacić - przyznawał Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy poznanian.
Karol Linetty jest wychowankiem Lecha Poznań i to z tego klubu wyjechał za granicę. Ponadto zdobył z nim mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Polski.
