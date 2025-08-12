Sensacyjny kierunek dla 47-krotnego reprezentanta Polski. A chciał zostać we Włoszech

274 - tyle meczów dla włoskich klubów (142 dla Torino i 132 dla Sampdorii) przez dziewięć lat rozegrał Karol Linetty. I choć nie przedłużył kontraktu z turyńczykami, to miał wyrażać chęć pozostania we Włoszech. Obecnie jest wolnym zawodnikiem i był oferowany m.in. Pizie, beniaminkowi Serie A, lecz teraz bardziej prawdopodobne wydaje się kontynuowanie przez niego kariery poza Półwyspem Apenińskim.

Karol Linetty bezrobotny. Zgłosił się po niego klub reprezentanta Polski

Po pomocnika zgłosił się inny zespół, który w tym roku wrócił na najwyższy szczebel w swoim kraju. "Kocaelispor złożył oficjalną ofertę Karolowi Linettemu, który ostatnio grał w Torino, i poczynił postępy w procesie transferowym" - poinformował turecki dziennikarz Resat Can Oezbuda.

Drużyna z Izmitu jest beniaminkiem Sueper Lig. Gdyby 47-krotny reprezentant Polski tam trafił, to dołączyłby do Mateusza Wieteski, wypożyczonego z Cagliari. Zresztą środkowy obrońca zaliczył debiut w poniedziałkowym spotkaniu ligowym z Trabzonsporem (0:1), lecz złapał uraz i musiał zejść już w 22. minucie (przy stanie 0:0).

Karol Linetty łączony z Kocaelisporem

Transfer pomocnika do Turcji wydaje się realny również ze względu na kwestie finansowe - nawet beniaminka Sueper Lig powinno być stać na spełnienie jego żądań. A z tego powodu praktycznie wykluczony był powrót gracza do Lecha Poznań (miał oczekiwać rocznych zarobków na poziomie 1,5 mln euro).

- Pytacie o Linettego i Dawida Kownackiego. Oni są dziś poza zasięgiem. Nie mówimy tylko o kwocie odstępnego, ale przede wszystkim o ich kontraktach. To byłyby najwyższe kontrakty w Ekstraklasie. I to takie, których dziś żaden klub w Polsce nie jest w stanie zapłacić - przyznawał Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy poznanian.

Karol Linetty jest wychowankiem Lecha Poznań i to z tego klubu wyjechał za granicę. Ponadto zdobył z nim mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Polski.