Tragiczne wieści po meczu polskiej ligi. "Dotarły do nas informacje o wypadku"
Przykra informacja dotarła do nas z Niepołomic. Prezes Puszczy Jarosław Pieprzyca przekazał, że po meczu z Wieczystą doszło do wypadku, w którym ucierpieli kibice. Treningi pierwszego zespołu i grup młodzieżowych poprzedzi minuta ciszy.
W poniedziałek odbył się mecz Puszczy Niepołomice z Wieczystą Kraków. Drużyna ze stolicy Małopolski zwyciężyła 1:0 po bramce Tomasza Swędrowskiego i umocniła się na pozycji wicelidera tabeli. Puszcza na ten moment zajmuje 15. pozycję z dorobkiem trzech punktów. Zespół z Niepołomic nie wygrał jeszcze żadnego spotkania ligowego. 

Puszcza Niepołomice pogrążona w żałobie

To jednak jest w tej chwili najmniej istotne. Po pojedynku z Wieczystą doszło do tragicznego wypadku. Puszcza Niepołomice wydała komunikat w tej sprawie, oferując pełne wsparcie dla rodziny i bliskich osób poszkodowanych. Zapowiedziano także symboliczny gest.

"Wczoraj wieczorem dotarły do nas informacje o tragicznym wypadku z udziałem kibiców naszego zespołu wracających z meczu z Wieczystą. W tych trudnych chwilach przekazujemy słowa wsparcia dla rodziny i bliskich osób poszkodowanych w tym wypadku. Deklarujemy otwartość na wszelką pomoc potrzebną dla poszkodowanych. Z uwagi na powyższe dzisiejsze zajęcia pierwszego zespołu oraz grup młodzieżowych w Akademii Puszczy Niepołomice poprzedzi minuta ciszy, a w najbliższych dniach komunikaty klubowe będą ograniczać się do najważniejszych informacji organizacyjnych. Z wyrazami smutku i żalu, Jarosław Pieprzyca, Prezes Puszczy Niepołomice" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mało czasu do następnego meczu

Społeczność kibicowska Puszczy jest w żałobie, a tymczasem już za kilka dni (16 sierpnia) drużyna z Niepołomic będzie musiała rozegrać następny mecz - tym razem na wyjeździe.

Rywalem spadkowicza z PKO Ekstraklasy będzie Stal Rzeszów. Spotkanie zostało zaplanowane na godzinę 19:30.

