Żona Piątka nadała komunikat prosto z Kataru. Polka ogłosiła całemu światu

- Ich oferta była najbardziej konkretna. Nie ma się też co oszukiwać - to najlepszy kontrakt w moim życiu i wydaje mi się, że byłbym głupi, gdybym odrzucił taką ofertę - mówił Krzysztof Piątek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Tak skomentował zmianę otoczenia. Latem przeniósł się z tureckiego Basaksehiru do katarskiego Al-Duhail. Wraz z nim do nowego państwa udała się też żona Paulina.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Jana Urbana skradł show! "Będę musiał się przejechać"

Żona Krzysztofa Piątka dodała emocjonalny wpis z Kataru. "Całe moje życie jest wyjątkowe"

Już na początku lipca partnerka Piątka komplementowała przeprowadzkę, zachwycając się urokami nowego otoczenia. "Nowy rozdział - jestem zakochana w tym miejscu" - pisała na Instagramie. W poniedziałek 11 sierpnia dodała kolejny post. Okazja była wyjątkowa. Tego dnia obchodziła urodziny. Pochwaliła się m.in. wielkim bukietem kwiatów. "Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe. Wspaniale jest mieć takich ludzi wokół siebie" - zaczęła, po czym zwróciła się bezpośrednio do piłkarza. "A przede wszystkim dziękuję mojemu kochanemu mężowi, który nie tylko sprawia, że moje urodziny są wyjątkowe, ale całe moje życie jest wyjątkowe. Jestem wdzięczna za wszystko, co mam" - dodała.

Na reakcję Piątka długo czekać nie trzeba było. "Jesteś wszystkim, co mam. Wszystkiego najlepszego" - pisał reprezentant Polski. Pod postem kobiety pojawiło się też mnóstwo życzeń, a także komplementów. Piłkarz i jego partnerka poznali się w 2013 roku. Po pięciu latach zaręczyli się, a rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Jak na razie para nie doczekała się dziecka. Kobieta z wykształcenia jest prawniczką. Pozostaje też aktywna w mediach społecznościowych - na Instagramie śledzi ją ponad 70 tysięcy użytkowników.

Zobacz też: Lewandowski wyłożył karty na stół ws. Yamala. "Nie mogę".

Krzysztof Piątek "wypisał się" z kadry? Michał Probierz wyraził zdanie. A co na to Jan Urban?

Co dalej z Piątkiem? Najbliższe lata powinien spędzić w Katarze. Wiele osób twierdziło, że choć zarobi tam sowite pieniądze, to ta zmiana otoczenia może przekreślić jego szanse na grę w kadrze. Michał Probierz jednak temu zaprzeczał. - To jest życie piłkarzy, ich kariery są krótkie… Nie ma znaczenia, gdzie ktoś strzela bramki. Jeżeli robi to regularnie, jest dobry. Cristiano Ronaldo wciąż jest powoływany do reprezentacji Portugalii prosto z boisk w Arabii Saudyjskiej - mówił w rozmowie z "Super Expressem". Tylko że Probierz nie jest już selekcjonerem. Czy Jan Urban będzie miał podobne zdanie w sprawie? Przekonamy się wkrótce. Już we wrześniu odbędzie się pierwsze zgrupowanie pod wodzą nowego szkoleniowca.