Oto co odpowiedział Nawrocki. Dwa słowa do kibica Legii

Karol Nawrocki po raz pierwszy od czasu zaprzysiężenia na urząd prezydenta RP pojawił się na meczu swojej ukochanej drużyny piłkarskiej - Lechii Gdańsk. W dniu, w którym oficjalnie został głową państwa, na ulicach Warszawy powitały go tłumy ludzi, w tym przede wszystkim fanatycy gdańskiego klubu. Nie inaczej było również podczas niedzielnego spotkania w stolicy województwa pomorskiego.
Kiedy Nawrocki pojawił się na trybunach, momentalnie można było usłyszeć gromkie skandowanie jego imienia oraz nazwiska. "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii" - taki transparent zawisł na gdańskim stadionie, odnosząc się oczywiście do nowego prezydenta. Nawrocki nie omieszkał podziękować klubowi. "Dziękuję Lechii Gdańsk i wszystkim kibicom z całej Polski za wsparcie!" - napisał na X.
Bardzo szybko zareagowali na to fani pozostałych polskich klubów m.in. Widzewa, Wisły Płock czy Legii Warszawa. "Panie Prezydencie, kibice Legii też Pana kochają. Zapewniam" - przekazał jeden z użytkowników. Nawrocki postanowił odpowiedzieć, komentując: "Będę, podziękuję". Możemy się zatem niebawem spodziewać polityka na trybunach obiektu przy ul. Łazienkowskiej 3.
42-latek jest ostatnio rozchwytywany nie tylko przez ludzi związanych z piłką nożną, natomiast przede wszystkim - ze sportami walki. Nie ma co się dziwić, zwłaszcza że przez wiele lat intensywnie trenował boks. Były podwójny mistrz KSW Roberto Soldić, który już za parę tygodni w walce wieczoru gali Fame 27 zmierzy się z Tomaszem Adamkiem, jest pod wrażeniem nowego prezydenta PR. Mało tego, ma nadzieję, że polityk pojawi się na jego walce w Arenie Gliwice.
Nawrocki nigdy nie zrobił profesjonalnej kariery pięściarskiej, choć w 2020 roku miał nawet wystąpić na gali charytatywnej. Podczas wydarzenia organizowanego przez federację Biznes Boxing miał się zmierzyć z Mariuszem Wachem, który doszedł do światowej czołówki w wadze ciężkiej i w 2012 roku walczył z Władimirem Kliczką o mistrzostwo świata.
- To miała być gala charytatywna gdzieś w Gdańsku, bo to jego tereny, on tam jest popularny. A pieniążki miały być zbierane chyba na jakiś sprzęt lekarski, auto czy motocykl lekarski - mówił Wach w rozmowie ze Sport.pl. Dodał na Facebooku, że "Nie tak dawno temat powrócił", ale chyba jest już nieaktualny. - Myślę, że w takiej sytuacji, w jakiej jest pan Nawrocki, to chyba by nie wypadało - śmieje się pięściarz.
