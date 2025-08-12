Jan Bednarek został wykupiony pod koniec lipca przez FC Porto z Southampton za 7,5 mln euro. Nie trzeba było długo czekać na debiut, gdyż przed tygodniem wyszedł w pierwszym składzie na ostatni sparing przed ligą z Atletico Madryt. - Mogę wnieść wiele (do tej drużyny - red.). Moje DNA, moje doświadczenie, wymaganie od siebie i wszystkich. Uczę się każdego dnia, aby każdego dnia pomagać drużynie się rozwijać i zobaczyć, dokąd możemy dojść - podsumował.

Jan Bednarek nie dokończył debiutanckiego meczu w FC Porto. Trener zabrał głos

Reprezentant Polski zaprezentował się na tyle dobrze, że szkoleniowiec Francesco Farioli dał mu zacząć od początku mecz z Victorią SC. FC Porto pewnie pokonało rywala 3:0. Spotkania nie dokończył jednak Bednarek, gdyż w 65. minucie został awaryjnie zmieniony przez Dominika Prpicia. Było to skutkiem nieszczęśliwej interwencji, podczas której doznał drobnego urazu.

29-latek był zaskoczony, gdy dowiedział się, że opuszcza murawę - chciał kontynuować grę. Farioliemu zależy jednak na zdrowiu piłkarza. - Bednarek zszedł zapobiegawczo - wspomniał na pomeczowej konferencji prasowej. - Musimy poczekać i zobaczymy, co wydarzy się jutro. Przejdzie on wówczas kilka badań - uzupełnił, cytowany przez CNN Portugal. Kontuzję "doświadczonego obrońcy" odnotował również dziennik "O Jogo".

Według Sofascore Polak był jednym z najlepszych zawodników w drużynie z notą 7,7. Miał 63 kontakty z piłką, 47 na 49 celnych podań (96 proc.), dziewięć interwencji oraz jeden zablokowany strzał. Były piłkarz Lecha Poznań popisał się znakomitym zagraniem zwłaszcza w 22. minucie, kiedy był bliski asysty drugiego stopnia. Samu trafił wówczas do siatki, natomiast sędzia odgwizdał spalonego.

"Występ Bediego na bardzo wysokim poziomie" - zaznaczył Adam Delimat z Łączy nas piłka. Debiut Polaka docenili również fani. "To zaginiony dorosły w naszej obronie", "Bednarek to mur", "Bednarek jest jednym z najlepszych środkowych obrońców, jakich widziałem w tym zespole, jeśli chodzi o budowanie akcji. Ma świetne umiejętności decyzyjne" - czytamy na portalu X. "Jan Bednarek w przypadkowy poniedziałek" - wspomniał za to inny z użytkowników, zamieszczając materiał wideo z Virgilem van Dijkiem.

FC Porto rozegra kolejne spotkanie ligowe w poniedziałek 18 sierpnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Gil Vicente. Na ten moment jest liderem tabeli ex aequo z SC Braga.