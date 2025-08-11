Miliony dla polskich klubów. Minister sportu ogłasza

Pod koniec lipca premier RP przedstawił opinii publicznej nową, zrekonstruowaną radę ministrów. Doszło do zmian, a jedną z nich była roszada na stanowisku ministra sportu i turystyki. Jakub Rutnicki zastąpił Sławomira Nitrasa. Zmiana w resorcie nie powoduje jednak zmiany podejścia ministerstwa do jednego z programów, który ministerstwo zapoczątkowało w 2024 roku. Chodzi o dofinansowanie piłkarskich akademii działających przy klubach.

Minister ogłosił. Miliony dla polskich klubów

"Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze 34 akademie piłkarskie działające przy klubach PKO BP Ekstraklasy i Betclic 1. Ligi. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 14 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego, a także organizację meczów i turniejów piłkarskich" - czytamy na stronie ekstraklasa.org.

Kontynuacja Programu Wsparcia Akademii Piłkarskich Działających przy Klubach Ekstraklasy i 1. ligi została ogłoszona na konferencji prasowej, która odbyła się na poznańskim Enea Stadionie. Wzięli w niej udział prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki, prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej Marcin Janicki, prezes Lecha Poznań Karol Klimczak i przede wszystkim minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

- To jest dobry dzień dla polskiej piłki, kwestia wsparcia akademii jest kluczowa. Należy inwestować w szkolenie i bazę treningową. Przekazujemy 14 milionów złotych dla klubów dla klubów ekstraklasowych i 1. ligi, wsłuchując się w głos środowiska. Mamy nadzieję, że te pieniądze jak najszybciej trafią tam, gdzie są potrzebne, czyli do systemu szkolenia i rozwoju akademii - powiedział szef resortu, przekonując że choć wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach klubach, to potrzebujemy, aby "najbardziej utalentowani zawodnicy i zawodniczki trafiali do najlepszych akademii".

Jak czytamy na stronie ekstraklasa.org program, którego pierwsza edycja odbyła się w 2024 roku, ma na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Jego zadaniem jest także stworzenie warunków do podniesienia jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej.