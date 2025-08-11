Dantejskie sceny w krajowym pucharze. Kibic zaatakował sędziego

W niedzielę odbył się mecz pomiędzy NK Slavonija Soljani a Granicarem Zupanja w drugiej rundzie lokalnego pucharu. Spotkanie trwało jednak tylko niecałe 45 minut i zostało przedwcześnie zakończone przy prowadzeniu tej drugiej drużyny 1:0.

Kibic zaatakował sędziego w Chorwacji. Spotkanie przerwano

Powodem tego było zachowanie jednego z kibiców. Jak informują chorwackie media, w pewnym momencie jeden z kibiców zaczął wulgarnie obrażać sędziego asystenta. Na tym jednak się nie skończyło i agresywny fan nagle rzucił się na arbitra i zaczął go dusić. Mecz został natychmiast przerwany, a wkrótce przyjechała także policja i karetka pogotowia.

"Kibic zaatakował asystenta sędziego meczu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nie był to cios pięścią, a duszenie. Nie było to nic niegroźnego" - przekazał portal Sportalo.

"Mecz został przerwany z powodu niesportowego zachowania i wejścia na boisko kibica gospodarzy. NK Slavonija Soljani niniejszym przeprasza wszystkich kibiców i oświadcza, że nie toleruje tego typu zachowań wobec sędziów" - czytamy w komunikacie klubu na Facebooku. Ostatecznie spotkanie zakończyło się walkowerem dla drużyny Granicara, który tym samym awansował do kolejnej rundy pucharu.

"Kibic gospodarzy wszedł na boisko i uderzył sędziego asystenta, który upadł na ziemię i nie był już w stanie kontynuować sędziowania. Sędzia główny przerwał grę. Życzymy Slavonii wszystkiego najlepszego w nadchodzących mistrzostwach i życzymy, aby tacy ludzie nie odwiedzali stadionów i nie psuli sportowej atmosfery" - dodał w swoim oświadczeniu Granicar.

NK Slavonija Soljani na co dzień rywalizuje w piątej lidze chorwackiej, a Granicar w czwartej.