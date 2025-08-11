Mieli walczyć o awans, a tu taka kompromitacja. Prezydent ma dość

Kibice mają dość oglądania swojej ukochanej drużyny. Komentarze w mediach społecznościowych mówią wszystko. Zagłębie Sosnowiec miało bić się o awans na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej, a tymczasem zbiera łomot od rywali. Jeszcze na początku rozgrywek Betclic 2. ligi ekipa z Sosnowca zgarnęła trzy punkty, pokonując na wyjeździe Sokół Kleczew 2:1. Później nastąpiły dwie porażki i jedna przegrana w Pucharze Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Prezydent Sosnowca wściekły. "Nie będę komentował"

Po triumfie nad Sokołem najpierw Zagłębie przegrało mecz ligowy u siebie z Resovią. Wynik? 1:5. To dopiero zapowiadało kolejne katastrofy. W meczu wyjazdowym Pucharu Polski z Hutnikiem Kraków zespół z Sosnowca przegrał 0:3, a gdy nadszedł domowy pojedynek Betclic 2. ligi z Unią Skierniewice, to podopieczni Marka Gołębiewskiego ponownie się skompromitowali.

Wynik 0:3 i zaledwie 2 oddane strzały mówią wszystko. Po stronie gości kapitalny mecz rozegrał Kamil Sabiłło, strzelec hat-tricka.

Nerwy puszczają nie tylko kibicom, ale również prezydentowi Sosnowca. Arkadiusz Chęciński dodał jedynie wpis na platformie X, ale zapowiada ważne spotkania.

"Sorki, ale jestem jeszcze tydzień poza miastem i przez ten czas nie będę komentował tych kompromitacji. Nie jestem w stanie. Po powrocie muszę się spotkać z odpowiedzialnymi osobami. Wtedy możecie liczyć na komentarz" - napisał.

Zagłębie Sosnowiec zasłużonym klubem w Polsce

Obecnie sosnowiczanie zajmują dopiero 13. miejsce w Betlic 2. lidze. Starsi kibice, którzy pamiętają wielkie sukcesy Zagłębia, na pewno wracają z utęsknieniem do tamtych czasów.

W przeszłości "Chłopcy znad Brynicy" zdobyli siedem medali mistrzostw Polski - cztery srebrne oraz trzy brązowe. W dodatku czterokrotnie wywalczyli Puchar kraju. Ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej Zagłębie występowało w sezonie 2018/19.