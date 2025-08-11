Oto ulubiony klub piłkarski Roberta Kubicy. "Niestety"

Zobacz wideo

Robert Kubica jest jedynym Polakiem, który startował w Formule 1, ale odniósł wiele sukcesów również poza królową motorsportu. Należą do nich m.in. mistrzostwo świata WRC 2 (rok 2013), czy też triumf w 24-godzinnym wyścigu Le Mans z tego sezonu. Kubica ma mnóstwo zainteresowań związanych z innymi sportami, co pokazał biorąc udział w Tour de Pologne dla amatorów. A jak wygląda sytuacja z piłką nożną?

Jeden ukochany klub Kubicy

Od wielu lat polski kierowca kibicuje AC Milanowi. Od momentu, kiedy nastąpił ostatni triumf Rossonerich w Lidze Mistrzów (sezon 2006/07), to klub zanotował wiele kryzysów. Gdy w 2018 roku Kubica został zapytany przez serwis rmcmotori.com o to, czy nadal jest kibicem tego zespołu, odpowiedział: "Tak, niestety". Oczywiście było to wypowiedziane w żartobliwym tonie, bo Kubica słusznie wyznaje zasadę, że kibicem się jest, a nie bywa.

I w 2022 roku pojawiła się nagroda za cierpliwość. Milan wrócił po 11 latach na szczyt we Włoszech, a Polak był zachwycony grą siedmiokrotnych triumfatorów Champions League (rozgrywki znane wcześniej jako Puchar Europy - przyp.red.).

- Czuję się wyśmienicie. Rossoneri w tym roku pokazali, co to znaczy "być drużyną". Pamiętam, jak chyba cztery lata temu zostałem zapytany o to, z kim spośród sławnych ludzi poszedłbym na kolację. Odpowiedziałem, że m.in. ze Zlatanem Ibrahimoviciem - powiedział wówczas Kubica w rozmowie z TVP Sport.

Komunikat Milanu poruszył wszystkich

W Milanie zawsze zdawali sobie sprawę z tego, że mają wiernego kibica w postaci tak słynnego kierowcy jak Kubica. W 2011 roku Polak miał poważny wypadek w Ronde di Andora. Wówczas walczył o życie. Rossoneri wydali natomiast oświadczenie, dodając słowa otuchy poszkodowanemu zawodnikowi.

"W imieniu piłkarzy, pracowników oraz kibiców, Milan życzy szybkiego powrotu do zdrowia kierowcy F1 i wielkiemu fanowi naszego zespołu, Robertowi Kubicy. Polak uległ groźnemu wypadkowi podczas rajdu Ronde di Andora i doznał poważnych obrażeń" - napisano.

W poprzednim sezonie z kolei Milan zajął we włoskiej Serie A niezadowalające 8. miejsce.