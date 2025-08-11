Kamery pokazały, jaką tapetę na telefonie ma Yamal. Będzie o tym głośno

FC Barcelona ma za sobą ostatni mecz towarzyski przed rozpoczęciem sezonu 25/26. Zespół Hansiego Flicka wygrał 5:0 z włoskim Como w spotkaniu w ramach Pucharu Gampera po dubletach Fermina Lopeza oraz Lamine'a Yamala, a także trafieniu Raphinhi. Wojciech Szczęsny spędził cały ten mecz na ławce rezerwowych, a Robert Lewandowski był niedostępny z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Przy okazji Pucharu Gampera odbyła się prezentacja zespołu, a jako kapitan zespołu wypowiadał się Marc-Andre ter Stegen.

Będzie o tym głośno. Oto kto znajduje się na telefonie Yamala

Przy okazji meczu Barcelony pojawiają się też wątki pozaboiskowe. Jeden z nich dotyczył Yamala. Kamery uchwyciły, jaką tapetę w swoim telefonie ma zawodnik Barcelony. Możemy zauważyć, że na zdjęciu znajduje się pewna dziewczyna. Konta na portalu X związane z Barceloną szybko ją zidentyfikowały. Mowa o argentyńskiej piosenkarce Nicky Nicole. Nicole ma 18,2 mln miesięcznych odsłuchań swoich utworów na platformie Spotify.

Na samym początku sierpnia hiszpańskie media podawały, że Yamal całował się z piosenkarką w klubie nocnym. Wcześniej tabloidy łączyły Nicole z Enzo Fernandezem, piłkarzem Chelsea. Nicole była jedną z osób zaproszonych na mecz o Puchar Gampera przez Barcelonę - w poniższym wpisie można zobaczyć, że wokalistka pozuje z prezesem Joanem Laportą. Na razie ani Yamal, ani Nicole nie zabierali głosu nt. swojej relacji.

Spore kontrowersje wokół Yamala. "Nie możemy przesadzać"

Ostatnio Yamal stał się pełnoletni, a jego impreza urodzinowa wywołała sporo kontrowersji. W trakcie imprezy pracowały osoby niskorosłe, co nie jest legalne w Hiszpanii. Organizacja ADEE (Stowarzyszenie Osób z Achondroplazją i innymi Dysplazjami Szkieletowymi oraz Karłowatością) zapowiedziała podjęcie kroków prawnych.

- Nie możemy przesadzać. Nie możemy stygmatyzować nikogo, nawet zawodnika. Myślę, że trzeba edukować na tego typu tematy. Poza tym, nie zapominajmy, że Lamine jest wciąż bardzo młodym człowiekiem. Myślę, że musimy postarać się, aby zapewnić mu właściwy poziom edukacji oraz świadomości społecznej. Sport jest nierozerwalnie związany z wartościami i szacunkiem. Wierzę, że powinniśmy nadal pracować w tym kierunku - mówił Rodriguez Uribes, minister sportu w Hiszpanii.

FC Barcelona rozpocznie nowy sezon od wyjazdowego starcia z Realem Mallorka. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 19:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.