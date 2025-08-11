Polskie miasto zyskało "nowy" stadion. Wydali 25 mln zł, oto efekt

Wisłoka Dębica może pochwalić się nowym stadionem. Decyzja o przebudowie obiektu przy ulicy Parkowej zapadła w październiku 2021 r., kiedy to miasto otrzymało na ten cel dotację z programu "Polski Ład". Jeszcze do niedawna spodziewano się, że obiekt uda się otworzyć na przełomie sierpnia i września, ale dzięki łagodnej zimie prace udało skończyć wcześniej. W sobotę odbyło się nawet uroczyste otwarcie.

Wielkie święto w Dębicy. Tak otwierano "nowy" stadion

W jego trakcie zorganizowano specjalny piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci. Niedługo po godzinie 19:00 rozpoczął się za to "mecz otwarcia". Miejscowa Wisłoka w ramach II kolejki rozgrywek III ligi zmierzała się z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Do pełni szczęścia zabrakło tylko zwycięstwa. Gospodarze przegrali 0:1.

Sama modernizacja stadionu w Dębicy było długo wyczekiwana. Obiekt z 1958 r. był bowiem dość mocno wysłużony. W miejsce głównej trybuny powstała nowa, całkowicie zadaszona, która może pomieścić ok. 2000 kibiców. Wokół obiektu rozbudowano także zaplecze. Powstały parkingi, wiata rowerowa, wymieniona została instalacja elektryczna, a także stanęły cztery maszty oświetleniowe. Jak poinformowało miasto Dębica, całość kosztowała nieco ponad 25,5 mln zł, ale niemal 21 mln uzyskano w ramach dofinansowania z programu "Polski Ład".

Tak wygląda teraz stadion w Wisłoki Dębica. Wydali na to ponad 25 mln

Jak wyglądają efekty prac? Jeszcze przed oficjalnym otwarciem pochwaliła się nimi Wisłoka. W piątek na swoim profilu na Facebooku zamieściła specjalny post, w którym dołączyła galerię zdjęć.

Przebudowany stadion w trwającym sezonie będzie gościł przede wszystkim mecze III ligi grupy IV, gdzie na co dzień występuje Wisłoka. W poprzednim sezonie klub zajął 10. miejsce w tabeli, dające utrzymanie. Obecnie ma za sobą dwa spotkania. Poza wspomnianą porażką z KSZO ma na również na koncie wyjazdowy remis z drugą drużyną Cracovii 1:1.