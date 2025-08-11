Lewandowska wprost ws. religii, ogłosiła to publicznie. Jaśniej się nie da

Anna Lewandowska chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym z fanami. Oczywiście na tyle, na ile sama ma na to ochotę. I tak dowiadujemy się o jej życiu codziennym, aktywnościach, biznesach i tym podobne. A najlepszą ku temu okazją jest Q&A, czyli forma interakcji z fanami polegająca na tym, że obserwujący zadają autorowi dowolne pytania.

Oto stosunek Lewandowskiej do religii

Przy jednej z takich okazji Lewandowska została zapytana przez fana, czy jest osobą wierzącą. Lewandowska nie pozostawiła złudzeń i odpowiedziała krótko: "TAK".

- Zazwyczaj unikam tych tematów. Ale tak, jesteśmy osobami wierzącymi. Jestem wychowana w religijnym duchu. W tradycyjnej rodzinie, gdzie co niedzielę chodziło się do kościoła. Czasem mama wyganiała mnie na mszę, ja się buntowałam, ale ostatecznie szłam. Cieszę się, że jestem wychowana na religijnym kręgosłupie moralnym. To daje mi w życiu siłę. Modlitwa, Bóg, wiara – to fundamenty, które wiele razy mi w życiu pomogły. Nie chcę, by zabrzmiało to teraz tak, że co tydzień jesteśmy w kościele w pierwszym rzędzie, ale mojego wyznania absolutnie się nie wstydzę - mówiła w wywiadzie w 2019 roku (cytat za portalem jastrzabpost.pl).

Słowa Lewandowskiej potwierdziła wspomniana przez nią matka, Maria Stachurska. - Na pewno mocno budowany był w naszej rodzinie fundament wiary. Jest on u nas mocny, jest naszym kręgosłupem. Nawet gdy mamy swoje bunty i odejścia, to wiemy, jak sylwetka ma się wyprostować do pionu - mówiła w rozmowie z serwisem VIVA (cytat za Super Expressem).

Również Robert Lewandowski publicznie ogłosił, że jest osobą wierzącą. Kilka lat temu wziął udział w akcji "Nie wstydzę się Jezusa". - Jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary. Wiem, że Pan Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa. Jeśli chodzi o wiarę, to wiadomo, że czasem nie tylko w życiu, ale też w świecie wszystko idzie bardzo szybko, nieraz zapominamy o naszych wartościach i o tym, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze - mówił w specjalnym klipie.

Lewandowscy mają dwójkę dzieci - córki Klarę i Laurę. Media informowały, że para ochrzciła obie dziewczynki. Uroczystość ochrzczenia starszej Klary odbyła się w 2017 roku w Polsce. Na uroczystości była obecna tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Chrzest Laury natomiast opóźnił się ze względu na pandemię koronawirusa. Media pisały jednak, że do chrztu doszło najprawdopodobniej w 2021 roku, a wskazywać na to miały zdjęcia Lewandowskiej publikowane na Instagramie.