Aż trudno uwierzyć, gdzie ma grać były gwiazdor Legii. Szokujący transfer

Legia Warszawa mogła zatrzymać Brazylijczyka w składzie na dłużej, ale nie zdecydowała się wykupić go za 1 milion dolarów z brazylijskiej Fortalezy EC. Nie było to specjalnie zaskakujące, bo mówimy o sporej kwocie pieniędzy, kiedy stołeczny klub ma ostatnio problemy finansowe. Luquinhas tymczasem w rozgrywkach 2024/2025 grał przyzwoicie, ale nie tak dobrze, jak podczas swojego pierwszego pobytu w Warszawie (2019-2022), kiedy był jednym z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie.

To tam będzie grał Luquinhas. Szok

Obecnie Luquinhas ponownie przebywa w Brazylii. W czerwcu mówiło się, że na jego pozyskanie liczą Pogoń Szczecin oraz Lech Poznań, ale od tamtego czasu temat ucichł. Jak donosi jednak serwis diarodonordeste.com.br, prawdopodobnie wyjaśniło się, gdzie będzie grał Brazylijczyk w przyszłym sezonie. Ma być zdecydowany na występy w Torpedo Moskwa, ekipie drugiej klasy rozgrywkowej w Rosji. Zostałby wymieniony za Kolumbijczyka Yeisona Guzmana.

"Wypożyczenie się zakończyło i piłkarz wrócił do Brazylii, ale trener Renato Paiva nie zamierza z niego korzystać. Pragnieniem klubu jest jego transfer do innego zespołu. [...] Guzman jest już w Fortalezie, żeby podpisać kontrakt. Pozostało jeszcze tylko kilka szczegółów do ustalenia, zanim w drugą stronę, do Rosji, ruszy Luquinhas" - czytamy na łamach brazylijskiego portalu.

Możemy zatem spodziewać się, że ewentualny powrót Luquinhasa do Ekstraklasy wkrótce zostanie definitywnie przekreślony. Brazylijczyk z Legią Warszawa dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, a w poprzednim sezonie po Puchar Polski.