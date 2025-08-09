Jakub Rzeźniczak dołączył do Mazura Radzymin. Klub zainaugurował w sobotę rozgrywki w klasie okręgowej pojedynkiem z Białymi Orłami Warszawa. Przed rozpoczęciem tego starcia na profilu Mazura w mediach społecznościowych opublikowano film z prezentacją koszulek piłkarzy. Wśród nich był trykot z nazwiskiem Rzeźniczaka i numerem 25, z którym najczęściej występował w poprzednich zespołach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Ciekawy ruch doświadczonego obrońcy

Rzeźniczak pokazuje, że nie zamierza kończyć kariery. W październiku skończy 39 lat, ale doświadczony defensor chce pomóc kolejnej drużynie.

W przeszłości reprezentował barwy Widzewa Łódź, Legii Warszawa, Karabachu, Wisły Płock, Kotwicy Kołobrzeg oraz ostatnio Stali Kraśnik. Mazur Radzymin natomiast wywalczył w poprzednim sezonie awans do klasy okręgowej.

Bogaty dorobek Jakuba Rzeźniczaka

Piłkarz urodzony w Łodzi rozegrał 375 spotkań w Ekstraklasie. Strzelił 16 goli. Wywalczył pięć tytułów mistrzowskich. Ma też w swoim dorobku sześć krajowych pucharów.

Występował z Legią w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dobrze jest wspominany również w Karabachu. Wywalczył z tym zespołem dwa mistrzostwa Azerbejdżanu. Rozegrał ponadto 9 meczów w reprezentacji Polski.

38-latek jest znany nie tylko z występów na piłkarskich boiskach. W maju 2024 roku federacja Clout MMA ogłosiła, że Rzeźniczak pojawi się na gali freak fightów jako uczestnik. Wówczas w debiucie pokonał Tomasza Matysiaka, znanego szerzej jako "Szalony reporter". W drugim pojedynku z kolei (grudzień 2024) przegrał z Rogerem Sallą.