Tak powstaje druga Wieczysta. Niewiarygodne. "Do 80 mln zł"

Wieczysta Kraków po przejęciu przez biznesmena Wojciecha Kwietnia (w 2020 r.) zaczęła być coraz bardziej znaczącą siłą na piłkarskiej mapie Polski. Z klasy okręgowej przebyła już drogę do I ligi, a jej historia stanowi inspirację dla innych.
Drogą krakowian chciałby podążyć GKS Cement Raciborowice, klub obecnie występujący w dolnośląskiej "okręgówce" (grupa Jelenia Góra). Tam najważniejszą postacią jest Marcin Pitera, który kiedyś grał w tym zespole. Trzy lata temu został głównym sponsorem (ma firmę transportową), a obecnie jest właścicielem oraz prezesem.
39-latek stawia przed klubem niezwykle ambitny cel. - Przed nami ogromne wyzwanie, być może bezprecedensowe nie tylko w Polsce, ale i na świecie - chcemy awansować z ósmej ligi (klasa B - red.), bo jeszcze kilka lat temu w niej graliśmy, aż do Ekstraklasy. Do tej pory nikt nie dokonał czegoś takiego - powiedział w rozmowie z "Faktem".
Tak dalekosiężny plan będzie wymagał potężnych nakładów finansowych, z czego Pitera doskonale zdaje sobie sprawę. - Szacuję, że całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie od 50 do 80 mln zł - wskazał właściciel klubu, w którym grali już Dawid Janczyk czy Grzegorz Bartczak. Te pieniądze mają pochodzić z przychodów firmy oraz współprac z innymi podmiotami.
Obecnie budżet GKS Cement Raciborowice wynosi 800 tys. złotych rocznie (najwyższy w historii). To sprawia, że można pozwolić sobie na sprowadzenie piłkarzy mających doświadczenie na wysokim poziomie. W kadrze są m.in. Łukasz Sierpina i Przemysław Kocot - pierwszy rozegrał 88 meczów w Ekstraklasie, drugi może pochwalić się 37 występami na najwyższym szczeblu.
Przy tym Pitera zapewnia, że to dopiero początek. - Nie wycofam się z tego ambitnego projektu. Wiem z własnego doświadczenia, że marzenia są możliwe do zrealizowania. A moim jest doprowadzić GKS Cement Raciborowice do Ekstraklasy. I jestem przekonany, że wspólnie tego dokonamy. Mamy zapał do ciężkiej pracy - odważnie zapowiedział.
Pierwszy mecz w nowym sezonie GKS Cemen Raciborowice ma zaplanowany na sobotę 9 sierpnia. Na własnym boisku podejmie Gryf Gryfów Śląski.
