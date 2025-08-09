Powrót na stronę główną
Piszczek ogłasza ws. reprezentacji Polski. "Powiedziałem to Kuleszy"
Łukasz Piszczek miał możliwość powrotu do reprezentacji Polski. Zasłużony piłkarz nie przyjął jednak propozycji Cezarego Kulesz, by dołączyć do sztabu Biało-Czerwonych. Właśnie wytłumaczył, dlaczego odmówił prezesowi PZPN. - Gdybym teraz zdecydował się na reprezentację... - rozpoczął 40-latek w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.
Łukasz Piszczek
Łukasz Piszczek to jeden z najlepszych polskich piłkarzy w XXI wieku. Po odejściu ze świata poważnego futbolu w 2021 roku doskonale wiedział, jaki ma plan na przyszłość. Chciał szkolić się, żeby zostać trenerem. Od tamtego czasu ukończył kurs trenerski UEFA, występował w roli grającego szkoleniowca w rodzimym klubie LKS Goczałkowice-Zdrój, a także był asystentem Nuriego Sahina, kiedy ten prowadził Borussię. W lipcu pojawiła się oficjalna informacja, że Piszczek ponownie będzie pracował w Goczałkowicach-Zdrój, w tej samej roli co poprzednio.

Łukasz Piszczek zdradza, co powiedział Cezaremu Kulesze

W tym roku, po dymisji Michała Probierza, Piszczek otrzymał poważną propozycję ze strony Cezarego Kuleszy. Prezes PZPN chciał, żeby 40-latek został asystentem w seniorskiej kadrze Biało-Czerwonych. Były piłkarz Borussi Dortmund nie przystał jednak na tę propozycję. W Przeglądzie Sportowym Onet wytłumaczył powód odmowy:

– Gdybym teraz zdecydował się na reprezentację, to pewnie przez rok-półtora, może dłużej, znów byłbym asystentem. Na pewno zebrałbym doświadczenie, tylko po prostu to nie był moment, żebym znów szedł w rolę asystenta. Powiedziałem to prezesowi Kuleszy, zrozumiał. Już rok temu poświęciłem swój, że tak powiem, warsztat pierwszego trenera na bycie asystentem w Borussii – stwierdził Piszczek.

Łukasz Piszczek profesjonalną karierę rozpoczął w 2004 roku jako piłkarz Herthy Berlin. Sześć lat później trafił do Borussii Dortmund i to ten klub stał się jego piłkarskim domem. W jego barwach zagrał w 264 meczach, a także sięgnął po dwa tytuły mistrza Niemiec.

