Była 78. minuta meczu League Cup (coroczne rozgrywki w Ameryce Północnej pomiędzy drużynami z Major League Soccer a Liga MX) Cruz Azul - Colorado Rapids. Właśnie wtedy gospodarze przeprowadzili piękną akcję, którą można oglądać bez końca.

Piękna akcja Mateusza Bogusza. Komentator "oszalał"

Mateusz Bogusz dostał piłkę na lewej stronie boiska, wbiegł w pole karne, ale dobrze wypychany przez obrońców, musiał wycofać się na siedemnasty metr. Wtedy reprezentant Polski zdecydował się na piękne dośrodkowanie na szósty metr. Tam znajdował się Ignacio Rivero, który pięknym strzałem z woleja z kąta pod poprzeczkę pokonał bramkarza.

Komentator spotkania "oszalał" po tym trafieniu i bardzo długo krzyczał: goooool. Trudno mu się dziwić, bo trafienie było wyjątkowej urody. Można je zobaczyć poniżej.

Pojedynek zakończył się remisem 2:2. W efekcie o jego losach decydowały rzuty karne. Gospodarze mieli 100 proc. skuteczność - trafili wszystkie pięć strzałów. Jedenastkę skutecznie wykonał też Mateusz Bogusz. Goście nie radzili sobie aż tak dobrze. Z pięciu karnych, trafili cztery. W drugiej serii spudłował Oliver Larraz i Cruz Azul cieszył się ze zwycięstwa w rzutach karnych 5:4.

Cruz Azul po trzech kolejkach w tabeli ligi MX w Leagues Cup zajmuje dopiero 12. miejsce (na 18 drużyn).

Mateusz Bogusz w tym sezonie w meksykańskim klubie (trafił do niego w styczniu 2025 roku) zagrał w pięciu meczach. Nie zdobył gola, ale miał dwie asysty.

Polak walczy, by dostać powołanie od nowego trenera reprezentacji Polski - Jana Urbana. Dotychczas 23-letni napastnik w koszulce z orzełkiem na piersi zagrał pięć razy.