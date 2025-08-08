Fatalne wieści ws. Jakuba Modera. Spełnił się czarny scenariusz

W środę Feyenoord Rotterdam pokonał Fenerbahce Stambuł (2:1) w pierwszym spotkaniu III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Holendrzy musieli sobie radzić bez Jakuba Modera. Polaka zabrakło również w ostatnim meczu kontrolnym, kiedy Feyenoord grał z VfL Wolfsburg. Przed rozpoczęciem batalii o Champions League trener Robin van Persie zapowiadał, że Moder ma lekki uraz i wyraził nadzieję, że 26-latek wystąpi przeciwko Fenerbahce. Tak się nie stało, a najnowsze wieści są niepokojące.

Na inaugurację bez Modera

Van Persie potwierdził już, że Modera zabraknie na inaugurację ligową. Feyenoord rozpocznie rozgrywki Eredivisie od sobotniego pojedynku z NAC Breda. Szkoleniowiec zespołu z Rotterdamu podczas konferencji prasowej ubolewał jeszcze nad jedną rzeczą.

Dał do zrozumienia dziennikarzom i kibicom, że uraz Modera jest poważniejszy, niż początkowo przypuszczano i najprawdopodobniej Polak opuści także rewanżowe starcie z Fenerbahce, które odbędzie się we wtorek.



Moder ma dużego pecha. A już się odbudowywał

Przypomnijmy, że reprezentant Polski przeszedł do Feyenoordu z Brighton w styczniu bieżącego roku. Kilka lat temu po poważnej kontuzji kolana jego kariera stanęła w miejscu. Wystarczy wspomnieć, że gdy w listopadzie 2023 roku "Modziu" wracał do gry, to od jego ostatniego meczu w Premier League minęło ponad 600 dni.

Po zmianie otoczenia Moder ponownie zaczął brylować i jest bardzo ważnym piłkarzem dla trenera van Persiego.



Niestety teraz ponownie musi odpoczywać od piłki. Nie jest to łatwe, tym bardziej że środkowy pomocnik został wyłączony z gry na finiszu przygotowań do sezonu. Na ten moment trudno wyrokować, kiedy wróci na boisko.