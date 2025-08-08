Cristiano Ronaldo reaguje na nominacje Złotej Piłki. Poszło w świat

Cristiano Ronaldo jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy wszech czasów. Zarówno, jeśli mówimy o drużynowych, jak i indywidualnych trofeach. W przeszłości pięciokrotnie wygrywał też Złotą Piłkę - w 2008, 2012, 2013, 2016 i 2017 roku. Wielką szansę na jej zgarnięcie miał również w 2018 roku, kiedy jego Real Madryt po raz trzeci z rzędu wygrał Ligę Mistrzów, ale wówczas jury wskazało na Lukę Modricia. Portugalczyk nieco niespodziewanie zajął drugie miejsce w głosowaniu i od tamtego czasu miał z francuską gazetą, która przyznaje tę nagrodę, "na pieńku".

Cristiano Ronaldo nie wierzy w Złotą Piłkę? Nie pozostawił wątpliwości

Od 2023 roku Portugalczyk nie gra już w najlepszych ligach Europy. Jego wyniki strzeleckie w barwach Al-Nassr wciąż są jednak imponujące. Na dodatek "CR7" regularnie występuje w reprezentacji Portugalii, z którą niedawno wygrał Ligę Narodów - strzelając nawet gola w finale tych rozgrywek. W związku z tym pojawiały się głosy, że Cristiano powinien w tym roku znaleźć się na liście nominowanych do Złotej Piłki, skoro liczy ona aż trzydzieści nazwisk.

Ostatecznie jednak Portugalczyk nie został wyróżniony przez "France Football". W czwartek Cristiano minął się z grupą dziennikarzy po towarzyskim meczu Al-Nassr z Rio Ave. Jeden z nich zadał mu pytanie "kto powinien wygrać Złotą Piłkę", przypominając, że na liście nominowanych znalazło się trzech Portugalczyków (Vitinha, Joao Neves oraz Nuno Mendes). 40-latek odparł jednak tylko "to fikcja". Wygląda więc na to, że po latach "CR7" nie uznaje już Złotej Piłki jako poważnej nagrody.

W zeszłym roku Złota Piłka trafiła do Rodriego z Manchesteru City, który minimalnie pokonał Viniciusa z Manchesteru City. Obecnie wielkim faworytem bukmacherów jest Ousmane Dembele z PSG. Gala "France Football" odbędzie się już 22 września.