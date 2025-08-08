Rywal Polaka odchodzi za 19 mln euro! Romano ujawnia

W piątek 8 sierpnia meczem Birmingham City z Ipswich Town rozpocznie się kolejny sezon Championship. W rozgrywkach udział wezmą także spadkowicze z poprzednich rozgrywek Premier League. Poza wspomnianym Ipswich będą to Leicester City i Southampton. W zespole z King Power Stadium występuje polski bramkarz Jakub Stolarczyk. Przed rozpoczęciem rozgrywek doczekał się dobrych wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Romano ogłasza. Polak traci rywala do gry

- Mads Hermansen dołączy do West Ham jako nowy bramkarz za kwotę 19 milionów euro. Porozumienie osiągnięte z Leicester City oraz ze stroną zawodnika, badania medyczne jutro. Hermansen, w drodze do Londynu, ponieważ transfer został sfinalizowany, jak poinformował ExWHUEmployee - napisał włoski dziennikarz Fabrizio Romano na swoim profilu na portalu X.

Hermansen trafił do Leicester w lipcu 2023 roku. Był podstawowym bramkarzem w poprzednim sezonie. Rozegrał 27 spotkań w Premier League, ale w pewnym momencie, gdy doznał kontuzji, otworzyły się drzwi dla Jakuba Stolarczyka. Polak zagrał 10 meczów w najlepszej lidze świata i zachował dwa czyste konta. Kilka razy pokazał się z dobrej strony. Czy odejście Hermansena sprawi, że w Championship będzie niekwestionowanym numerem jeden?

W Leicester City - poza Polakiem - do dyspozycji trenera pozostanie doświadczony Asmir Begović. To prawdziwy weteran, który w swojej karierze grał w Evertonie, Stoke City, Bournemouth. Stanowił także ważne ogniwo szatni Chelsea i Milanu.

Pierwszy mecz Leicester City już w niedzielę 10 sierpnia. Na własnym terenie zespół Stolarczyka zmierzy się z Sheffield Wednesday. Trzy dni później Leicester zagra z Huddersfield Town w Pucharze Ligi Angielskiej.