Rywal Polaka odchodzi za 19 mln euro! Romano ujawnia

W piątek 8 sierpnia meczem Birmingham City z Ipswich Town rozpocznie się kolejny sezon Championship. W rozgrywkach udział wezmą także spadkowicze z poprzednich rozgrywek Premier League. Poza wspomnianym Ipswich będą to Leicester City i Southampton. W zespole z King Power Stadium występuje polski bramkarz Jakub Stolarczyk. Przed rozpoczęciem rozgrywek doczekał się dobrych wieści.
- Mads Hermansen dołączy do West Ham jako nowy bramkarz za kwotę 19 milionów euro. Porozumienie osiągnięte z Leicester City oraz ze stroną zawodnika, badania medyczne jutro. Hermansen, w drodze do Londynu, ponieważ transfer został sfinalizowany, jak poinformował ExWHUEmployee - napisał włoski dziennikarz Fabrizio Romano na swoim profilu na portalu X.
Hermansen trafił do Leicester w lipcu 2023 roku. Był podstawowym bramkarzem w poprzednim sezonie. Rozegrał 27 spotkań w Premier League, ale w pewnym momencie, gdy doznał kontuzji, otworzyły się drzwi dla Jakuba Stolarczyka. Polak zagrał 10 meczów w najlepszej lidze świata i zachował dwa czyste konta. Kilka razy pokazał się z dobrej strony. Czy odejście Hermansena sprawi, że w Championship będzie niekwestionowanym numerem jeden?
W Leicester City - poza Polakiem - do dyspozycji trenera pozostanie doświadczony Asmir Begović. To prawdziwy weteran, który w swojej karierze grał w Evertonie, Stoke City, Bournemouth. Stanowił także ważne ogniwo szatni Chelsea i Milanu.
Pierwszy mecz Leicester City już w niedzielę 10 sierpnia. Na własnym terenie zespół Stolarczyka zmierzy się z Sheffield Wednesday. Trzy dni później Leicester zagra z Huddersfield Town w Pucharze Ligi Angielskiej.
