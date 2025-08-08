Nie tylko Polska. "Totalne upokorzenie" naszych rywali w rankingu UEFA

Europejskie puchary od miesięcy były dla Polski bardzo łaskawe. Dwa kluby w ćwierćfinale Ligi Konferencji, awans do Top 15 rankingu UEFA, pewne awanse w dotychczasowych rundach eliminacyjnych w tym sezonie. Jednak bieżący tydzień wylał wszystkim na głowy kubeł zimnej wody. Lech Poznań przegrał 1:3 u siebie z Crveną Zvezdą, Raków Częstochowa niespodziewanie uległ u siebie Maccabi Hajfa 0:1, za to Legia skompromitowała się na Cyprze, ulegając aż 1:4 AEK Larnaka. Tylko Jagiellonia Białystok wygrała swój wyjazdowy mecz III rundy el. Ligi Konferencji z duńskim Silkeborgiem (1:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Polska i Dania w rankingu UEFA, czyli jak na dno, to razem

Pocieszać możemy się tym, że właśnie Duńczycy niespecjalnie skorzystali z naszych wpadek. W rankingu UEFA są bezpośrednio za nami na 14. miejscu i tracą 1,769 pkt. W tym tygodniu nie zrobili wiele, by te straty zniwelować. Spośród ich czterech drużyn wygrało jedynie Midtjylland w el. Ligi Europy. Wicemistrzowie Danii ograli na wyjeździe norweskie Fredrikstad 3:1 i są już jedną nogą w IV rundzie eliminacji. Za to mistrzowie kraju FC Kopenhaga zremisowali na wyjeździe 0:0 ze szwedzkim Malmoe w III rundzie el. Ligi Mistrzów.

O wiele gorzej było jednak w Lidze Konferencji. Mówiliśmy już o Silkeborgu, który pokonała Jagiellonia, jednak to jest nic w porównaniu z katastrofą Broendby Kopenhaga. Trzecia siła ligi duńskiej z zeszłego sezonu skompromitowała się na Islandii i przegrała 0:3 z Vikingurem. Można więc powiedzieć, że mogą sobie przybić smutną piątkę z Legią Warszawa, bo też mają do odrobienia u siebie trzy gole. Choć ich porażka boli chyba jeszcze bardziej, bo koniec końców w piłkarskim łańcuchu pokarmowym kluby cypryjskie stoją jednak wyżej niż islandzkie.

Sąsiedzi nie wykorzystali wpadek

W duńskich mediach padały w tym kontekście takie słowa, jak "totalne upokorzenie" i "fatalna kolejka". Za to zarówno oni, jak i Polska mogą się pocieszać, że kolejny kraj w rankingu UEFA, czyli 15. Austria również poradził sobie bardzo kiepsko. Oni z kolei nie wygrali żadnego meczu, jaki rozgrywali. Do Polski tracą aktualnie 2,575 punktów. Smuci natomiast fakt, że nasz kraj nie skorzystał ze słabej kolejki będących na 12. miejscu Norwegów, do których tracimy 0,762 pkt. U nich również tylko jeden zespół wypełnił zadanie, a konkretnie SK Brann, które w Lidze Europy ograło na wyjeździe szwedzkie Hacken 2:0. Poniżej komplet wyników klubów z miejsc 12-15 w rankingu UEFA.

12. Norwegia:

Bodo/Glimt - zaczyna el. Ligi Mistrzów od IV rundy

- zaczyna el. Ligi Mistrzów od IV rundy Hacken - SK Brann 0:2 (LE)

0:2 (LE) Fredrikstad - Midtjylland 1:3 (LE)

- Midtjylland 1:3 (LE) Viking - Istanbul Basaksehir 1:3 (LK)

- Istanbul Basaksehir 1:3 (LK) Rosenborg - Hammarby IF 0:0 (LK)

13. Polska

Lech Poznań - Crvena zvezda Belgrad 1:3 (LM)

- Crvena zvezda Belgrad 1:3 (LM) AEK Larnaka - Legia Warszawa 4:1 (LE)

4:1 (LE) Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa 0:1 (LK)

- Maccabi Hajfa 0:1 (LK) Silkeborg - Jagiellonia Białystok 0:1 (LK)

14. Dania

Malmö - FC Kopenhaga 0:0 (LM)

0:0 (LM) Fredrikstad - Midtjylland 1:3 (LE)

1:3 (LE) Silkeborg - Jagiellonia Białystok 0:1 (LK)

- Jagiellonia Białystok 0:1 (LK) Vikingur - Broendby IF 3:0 (LK)

15. Austria