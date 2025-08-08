Sensacja dnia w Europie! "Zrównali faworyta z ziemią"

0,250 - tyle punktów do rankingu UEFA dodały polskie kluby po środowych i czwartkowych meczach w europejskich pucharach. Jako jedyni z wygraną wrócili zawodnicy Jagiellonii Białystok, którzy wygrali 1:0 z Silkeborgiem po golu Bernardo Vitala w Lidze Konferencji. Lech Poznań uległ 1:3 Crvenej Zveździe w eliminacjach Ligi Mistrzów, Legia Warszawa przegrała 1:4 z AEK Larnaką w Lidze Europy, natomiast Raków Częstochowa nieznacznie przegrał z Maccabi Hajfa (0:1). W trakcie tego tygodnia nie brakowało niespodzianek.

Zespół Polaka sprawił niespodziankę. "Zrównali faworyta z ziemią"

W trzeciej rundzie el. Ligi Konferencji doszło do starcia między szwajcarskim Lugano a słoweńskim Celje. Oba zespoły trafiły na siebie w poprzednim sezonie na etapie 1/8 finału LK. Tam Lugano odpadło dopiero po rzutach karnych. Teraz kursy bukmacherów wskazywały na to, że Lugano jest wyraźnym faworytem starcia z Celje. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Już po pierwszej połowie Celje wygrywało 2:0 po golach Danijela Sturma i Franko Kovacevicia.

Po przerwie zespół ze Słowenii strzelił trzy kolejne gole. Znów do siatki trafił Kovacević, a bramkarz Lugano został też pokonany przez Marka Zabukovnika i Mario Kvesicia. Tym samym Celje wygrało 5:0 i ma ogromną zaliczkę przed rewanżem. Do 78. minuty tego spotkania na boisku przebywał Łukasz Bejger, młodzieżowy reprezentant Polski.

"Druga petarda z rzędu. Pojedynek, który mógł zacząć się fatalnie, zakończył się jak z bajki" - pisała oficjalna strona Celje po zakończeniu spotkania.

"Doskonały występ Celje. Słoweńcy żegnają Lugano z hukiem. Riera, ten piłkarski geniusz, zbudował tę drużynę na rock and rollu. Celje zrównało faworyzowaną drużynę z ziemią. Skończyły się już komplementy za to, co Celje zrobiło w ostatnich dniach. Ogromne, gigantyczne odejście od normalności" - pisze portal ekipa.svet24.si.

Rewanżowe spotkanie między Celje a Lugano odbędzie się w czwartek o godz. 20:00. W przypadku awansu do play-offów Celje trafi na gorszego z pary Banik Ostrawa (Czechy) - Austria Wiedeń (Austria). Pierwszy mecz zakończył się wygraną 4:3 Banika.