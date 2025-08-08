Wszyscy widzieli, co kibice Rakowa wywiesili o Izraelu

Raków Częstochowa oddalił się od potencjalnego awansu do rundy play-off eliminacji Ligi Konferencji. Zespół Marka Papszuna przegrał 0:1 z Maccabi Hajfa po golu Ethana Azoulaya. Sporym zaskoczeniem był brak Jonatana Brauta Brunesa w składzie Rakowa. - To plotki, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie wiem, czy zagra w rewanżu. Już od dzisiejszego poranka było wiadomo, że nie będzie do dyspozycji - tłumaczył trener Rakowa na pomeczowej konferencji prasowej. Brunes miał zgłosić uraz mięśniowy. Co działo się podczas meczu Raków - Maccabi?

Fani Rakowa ogłosiły to światu ws. Izraela. "A świat milczy"

Kibice Rakowa wykorzystali europejskie puchary do tego, by przekazać światu, co sądzą o działaniach Izraela. Na trybunie pojawił się transparent o treści "Izrael morduje, a świat milczy". "Przegląd Sportowy Onet" podał, że po kilku minutach transparent zniknął z trybun. W Częstochowie pojawiła się skromna grupa kibiców z Izraela.

Niewykluczone, że teraz nad tym transparentem kibiców Rakowa pochyli się UEFA i ukarze drużynę z Częstochowy. Na razie Raków nie reagował ws. transparentu, który pojawił się na jego stadionie.

"Spodziewałem się, że fani drużyny z Częstochowy mogli przygotować coś, co przypomni o sytuacji w Palestynie. Ciekawi mnie, jaka może się szykować w takim przypadku kara od UEFA" - napisał Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Warto dodać, że gdy piłkarze Maccabi przylecieli do Polski, to otrzymali dodatkową ochronę.

W związku z trwającym konfliktem w Strefie Gazy Maccabi Hajfa gra domowe mecze w Europie na Węgrzech, konkretnie w Debreczynie.

Tusk zareagował na wojnę w Strefie Gazy. "To musi być oczywiste"

Wojna w Strefie Gazy trwa od października 2023 r., kiedy to Hamas zaatakował Izrael. Od kilku miesięcy trwały negocjacje między obiema stronami w temacie zawieszenia broni oraz uwolnienia izraelskich zakładników. Benjamin Netanjahu, premier Izraela zdecydował o pełnej okupacji Strefy Gazy.

"Polska była, jest i będzie po stronie Izraela w jego konfrontacji z islamskim terroryzmem, ale nigdy po stronie polityków, których działania prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci. To musi być oczywiste dla narodów, które przeszły wspólnie przez piekło II wojny światowej" - pisał premier Donald Tusk na portalu X.