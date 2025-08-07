Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Mane podszedł do karnego przeciw Polakowi. Zrobił z siebie pośmiewisko
Cristiano Ronaldo zazwyczaj nie lubi się dzielić i gdy tylko ma możliwość, sam podchodzi do rzutu karnego. Tym razem zrobił wyjątek. W towarzyskim meczu z Rio Ave Portugalczyk pozwolił wykonać jedenastkę Sadio Mane. Szybko jednak tego pożałował, bo Senegalczyk uderzył fatalnie. Wtedy Ronaldo wziął sprawy w swoje ręce i w piękny sposób naprawił jego błąd. Tego meczu dobrze nie będzie wspominał polski bramkarz Cezary Miszta.
Sadio Mane
https://x.com/GoalpostX/status/1953553646374764973

Cristiano Ronaldo, mimo licznych spekulacji ostatecznie pozostał w saudyjskim Al-Nassr, gdzie spędzi kolejny sezon. W ramach przygotowań jego ekipa zmierzyła się w czwartek w sparingu z portugalskim Rio Ave. W trakcie spotkania w Faro 40-letni napastnik znów odegrał główną rolę. Nie dość, że skompletował hat-tricka, to jeszcze jedną z bramek zdobył w niecodziennych okolicznościach.

Zobacz wideo Kosecki grał w siatkonogę z Magierą: Ale ze mną pojechał! Co tu się dzieje?

Ronaldo pokazał Mane, jak się to robi. Wystarczyło 15 sekund

Chodzi o gola na 3:0 z 63. minuty. Al-Nassr otrzymało wówczas rzut karny i doszło wówczas do nie lada zaskoczenia. Do piłki wyjątkowo nie podszedł Cristiano Ronaldo. Piłkarz postanowił dać szansę innej gwieździe - byłemu skrzydłowemu Liverpoolu i Bayernu - Sadio Mane. Senegalczyk, delikatnie mówiąc, się jednak nie popisał. Strzelił bardzo lekko, w okolice środka bramki. Wręcz kompromitująco. Futbolówkę bez problemu złapał polski bramkarz Rio Ave - Cezary Miszta. Chwilę później i tak musiał wyciągać ją z siatki...

Jak do tego doszło? Zaraz po wznowieniu gry piłkę stracił Nicolaos Athanasiou. Przejął ją jeden z graczy Al-Nassr, popędził prawą stroną pod końcową linię i dośrodkował w pole karne. A tam idealnie ustawił się Cristiano Ronaldo. Wyskoczył do główki i strzelił gola na 3:0. I pomyśleć, że od obrony karnego upłynęło zaledwie... 15 sekund.

Nie było to zresztą pierwsze trafienie Ronaldo w tym spotkaniu. Wcześniej popisał się rewelacyjnym uderzeniem w okienko w 44. minucie. Z kolei w 68. już osobiście pofatygował się do rzutu karnego i go nie zmarnował. Ostatecznie Al-Nassr wygrało ten mecz aż 4:0, bo jako pierwszy Cezarego Misztę pokonał środkowy obrońca - Mohamed Simakan. Polak zdecydowanie nie będzie mile wspominał starcia z Ronaldo i kolegami, jeśli chodzi o aspekt sportowy. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!