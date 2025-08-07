W zeszłym roku triumfatorem plebiscytu Złotej Piłki został Rodri z Manchesteru City. Tym razem z powodu kontuzji, która wykluczyła go z gry w całym sezonie, pomocnika zabrakło w gronie 30 nominowanych do tej nagrody. Francuzi ogłosili wybranych zawodników w czwartek.

Lewandowski nominowany do Złotej Piłki. Portal wskazał, które zajmie miejsce

Wśród nominowanych nie zabrakło z kolei Roberta Lewandowskiego. Polak w zeszłym sezonie był w bardzo dobrej dyspozycji i strzelił łącznie 42 gole w 52 meczach. Z tego powodu wybór napastnika do grona kandydatów nie powinien nikogo dziwić. Piłkarz nie ma jednak większych szans na końcowy triumf. Portal Goal.com przedstawił, jak może wyglądać końcowy ranking Złotej Piłki. Lewandowski zajął w nim 14. miejsce.

"Po tym, jak Lewandowski nie znalazł się na krótkiej liście nominowanych do Złotej Piłki w 2024 roku, wydawało się, że długa i jak dotąd bezowocna walka Polaka o Złotą Piłkę dobiegła końca. Jednak 36-latek cofnął się w czasie i w sezonie 2024/25 ponownie stał się jednym z najskuteczniejszych napastników w Europie" - czytamy w argumentacji. Dziennikarze dodali, że w FC Barcelonie są "bardziej ekscytujący" piłkarze, ale napastnik znalazł się w gronie nominowanych ze względu na wysoką formę strzelecką.

Zdaniem wspomnianego portalu plebiscyt wygra Ousmane Dembele z PSG. Francuz uzbierał w zeszłym sezonie 37 goli i 16 asyst i sięgnął z klubem między innymi po Ligę Mistrzów. Drugie miejsce zająć ma Lamine Yamal z FC Barcelony, a podium domknie Vitinha z PSG.

Top 10 plebiscytu Złotej Piłki zdaniem Goal

1. Ousmane Dembele (PSG)

2. Lamine Yamal (FC Barcelona)

3. Vitinha (PSG)

4. Raphinha (FC Barcelona)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappe (Real Madryt)

7. Achraf Hakimi (PSG)

8. Desire Doue (PSG)

9. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

10. Nuno Mendes (PSG)

.....

14. Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Wielka gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się już 22 września.