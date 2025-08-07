Oto nominacje do Złotej Piłki. Już wszystko jasne ws. Pajor

Ewa Pajor w poprzednich latach dwa razy była nominowana do Złotej Piłki, ale jeszcze nigdy nie znalazła się w najlepszej "10". Zajęła odpowiednio 18. i 29. pozycję. Teraz wielu ekspertów uważało, że Pajor nie tylko będzie nominowana, ale znajdzie się w najlepszej "10".

Ewa Pajor w gronie nominowanych do Złotej Piłki

W czwartek ogłoszono nominacje do Złotej Piłki. W gronie kobiet znalazła się rzeczywiście Ewa Pajor. Oprócz niej zostało nominowanych pięć zawodniczek FC Barcelony. Są to: Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Claudia Pina, Patri Gujarro oraz Graham Hansen.

Od tego roku oprócz Złotej Piłki dla najlepszej zawodniczki, zostaną przyznane: Puchar Kopy, czyli nagroda dla najlepszej zawodniczki do 21. roku życia, Puchar Jaszyna, czyli statuetka dla najlepszej bramkarki, a także Puchar Gerda Muellera, a więc wyróżnienie dla najlepszej strzelczyni, biorąc pod uwagę zarówno liczbę goli w klubie, jak i w reprezentacji. W tej trzeciej kategorii najprawdopodobniej wygra właśnie Ewa Pajor. Liczą się bowiem bramki od 1 sierpnia 2024 do 31 lipca 2025, a w tym okresie Polka strzeliła 47.

Pełną listę nominowanych zawodniczek można zobaczyć w linku poniżej.

"Tegoroczna gala Złotej Piłki będzie się różniła od poprzednich. Po pierwsze, odbędzie się niemal miesiąc wcześniej niż tradycyjnie. Po drugie, dojdzie do sporych zmian w kobiecym futbolu. Okazuje się, że organizatorzy chcą zniwelować różnice między panami i paniami i w tym roku zawodniczki otrzymają tyle samo nagród na gali, co mężczyźni" - pisała Agnieszka Piskorz ze Sport.pl o tegorocznej Złotej Piłce.

Pajor w ubiegłym sezonie zdobyła z Barceloną mistrzostwo Hiszpanii, została królową strzelczyń, a także dotarła do finału Ligi Mistrzyń.